عروض تقسيط هوندا اكورد سبورت 2022 بدون مقدم في السعودية

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عمر شويل - جدة تعتبر ميزات السلامة والأمان وأدوات مساعدة السائق أحد أبرز مزايا 2022 Honda Accord هوندا اكورد سبورت 2022 التي تتضمن مجموعة من ميزات مساعدة السائق القياسية والتقنيات المهمة لتجنب الاصطدام، بما في ذلك الكبح الآلي للفرامل في حالات الطوارئ والمساعد في الحفاظ على المسار وهذه المزايا تضاف إلى ميزة مهمة أخرى وهي الكفاءة في استهلاك الوقود خاصة في النسخة الهجين ذات المحرك التوربيني المزدوج بشكل خاص.

مواصفات 2022 Honda Accord



هناك أكثر من موديل في أكورد سبورت 2022 أولها يأتي مع محرك توربيني بقوة 192 حصانًا سعة 1.5 لترًا رباعي الأسطوانات ، ولكن النسخة الأفضل من هوندا أكورد 2022 هي ذات المحرك رباعي الأسطوانات بقوة 252 حصانًا بسعة 2.0 لتر.

ويأتي هذا الطراز من سيارة اكورد مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات، والأمر الذي لا شك فيه أن كلا المحركين يعملان بسلاسة ، لكن المحرك سعة 2.0 لتر يوفر اندفاعًا أفضل في القوة.

2022 Honda Accord هايبرد

النسخة الهايبرد من 2022 Honda Accord تأتي مع محرك هجين يتم تشغيله بواسطة محرك بنزين رباعي الأسطوانات ومحركين كهربائيين ويتميز هذا الطراز بالكفاءة في استهلاك الوقود حيث تم تصنيف Accord hybrid من قبل وكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية بأنها الأكثر كفاءة حيث يصل معدل استهلال الوقود إلى أكثر من 47 ميلا لكل جالون من البنزين.

هوندا أكورد سبورت من الداخل

تتميز أكورد من الداخل بأنها فسيحة بشكل مدهش الأمر الذي يجعل ركاب المقاعد الخلفية على وجه الخصوص أكثر سعادة في أكورد من أي سيارة سيدان أخرى متوسطة الحجم حيث كانت كل المزايا الداخلية في موديلات هوندا السابقة من نصيب السائق فقط لكن كل أكورد بها فرش داخلي أنيق فضلا عن العديد من وسائل الراحة ، كما يحتوي طراز Touring، على خاصية تبريد وتدفئة المقاعد الأمامية، وخاصية تدفئة المقاعد الخلفية، مع شاشة عرض على الزجاج الأمامي.

الاقتصاد في استهلاك الوقود

النسخة الهايبرد من 2022 Honda Accord قد ألغى الاعتماد على الجيل السابق من محرك هوندا اكورد V-6 والمحركات ذات أربع أسطوانات وكانت النتائج إيجابية بشكل عام. حقق كلا المحركين نتائج قوية في اختبار الاقتصاد في استهلاك الوقود على الطرق السريعة . لكن بوجه عام تفوق طراز Accord Touring 2.0T المزوّد بناقل حركة أوتوماتيكي 10 سرعات على تصنيفات الطرق السريعة الخاصة بوكالة حماية البيئة (EPA) حيث قطعت 35 ميلا في الغالون. كما أنها حققت أداءً أفضل بكثير من سيارة كامري 2018 بمحركها V-6 بقوة 301 حصان ، والذي قطع مسافة 29 ميلاً في الغالون. ومن بين الأمور الإيجابية أنه تم تصنيف Accord hybrid من قبل وكالة حماية البيئة (EPA) على أنها تقطع 47 ميلا في الغالون بالمحركين معًا.

مقارنة 2022 Honda Accord بفئتها

عند مقارنة 2022 Honda Accord بالسيارات السيدان التي تقع في نفس الفئة نجد أن السيارة الكورية تتقدم على كل السيارات في نفس الفئة والتي تضم هيونداي سوناتا التي تأتي في المركز الثاني ثم kia k5 التي تحل ثالثًا وكذلك تتفوق على تويوتا كامري 2022 ونيسان ألتيما وأيضا سوبارو ليجاسي 2022.

هوندا أكورد سبورت EX



الجديد في طراز 2022 Honda Accord مقارنة مع هوندا أكورد 2021 أنها توفر نسخة تعمل مع محرك هجين ويتم تشغيله بواسطة محرك بنزين رباعي الأسطوانات ومحركين كهربائيين وهذا الموديل جاء ليحل محل طراز EX الهجين السابق.

سعر هوندا اكورد 2022

يبدأ سعر 2022 Honda Accord في السوق الأمريكي عند 27 ألف دولار أي ما يعادل 100 ألف ريال أما الفئة الأعلى من اكورد 2022 يصل سعرها إلى 39 ألف دولار أي ما يعادل 145 ألف ريال غير شامل قيمة الضريبة المضافة أما سعر سيارة اكورد سبورت 2022 ذات المحرك التوربيني فيصل سعرها إلى 29 ألف دولار أي ما يعادل 108 ألف ريال.

المعلومات والترفيه والاتصال

تأتي جميع طرز 2022 Honda Accord بشكل قياسي مع نظام معلومات وترفيه بشاشة تعمل باللمس مقاس 8.0 بوصات، كما يتوفر اتصال Bluetooth و USB في جميع الموديلات، وكذلك إمكانية Apple CarPlay و Android Auto كما تقدم هوندا نظامًا صوتيًا متميزًا مكونًا من 10 مكبرات صوت مع مكبر صوت بقوة 450 واط على طراز EX-L، لكن باقي الموديلات بها نظام مكون من أربعة أو ثمانية مكبرات صوت.

عروض تقسيط هوندا في السعودية



هناك العديد من عروض تقسيط السيارات الجديدة في السعودية لكن حتى تكون الأمور منطقية يجب عدم التسرع في التقسيط قبل حساب قيمة تكلفة السيارة الكاملة والتي تشمل ما يلي: