نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الدعم السكني المجاني الموحد 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الالآف من مواطني المملكة العربية السعودية عن رقم الدعم السكني المجاني الموحد على محرك البحث “جوجل” وموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، وقد أطلقت وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان السعودية أرقاماً للتواصل معها للتسهيل على المواطنين من أجل استقبال استفساراتهم وشكواهم ومقترحاتهم عبر التواصل مع فريق خدمة العملاء كافة أيام الأسبوع بهدف تقديم الخدمة بشكل مميز وإحترافي من أجل رضا المواطنين، ومن الجدير بالذكر أن الدعم السكني هو أحد أبرز وأهم البرامج التي ترعاها وزارة الإسكان السعودية للوقوف بجانب المواطنين محدودي ومتوسطى الدخل ومساعدتهم في تملك وحدة سكنية مميزة بسعر متوسط ومدعوم، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم رقم سكني خدمة العملاء كما وضحنا لكم في مقال سابق كيف أعرف أني مستحق في سكني، فإلى نص المقال.

رقم الدعم السكني المجاني

كثرت الأسئلة على موقعنا بشأن أرقام التواصل مع الدعم السكني التابع لوزارة الإسكان السعودية، ويستطيع المواطن السعودي التواصل مع الدعم السكني المجاني بكل سهولة عبر الإتصال برقم 199090 إما للإستفسار أوتقديم شكوى أو مقترح كل أيام الأسبوع بشكل مجاني بدون رسوم حيث يجيب عليه فريق مميز من خدمة العملاء.

رقم سكني خدمة العملاء

أوضحت وزارة الإسكان السعودية طريق عديدة للتواصل مع خدمة العملاء الخاصة ببرنامج سكني للتسهيل على المواطنين وإتاحة أكثر من قناة للتواصل أمامهم لتقديم الخدمة بشكل مميز وإحترافي، ونوضح لكم كيفية التواصل مع الدعم السكني كالتالي:

أولاً يُمكنكم التواصل مع برنامج سكني عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

ثانياً عبر رقم البريد لوزارة الإسكان: 68222.

ثالثاً عبر الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الإسكان على الإنترنت.

على الإنترنت. رابعاً الإتصال برقم وزارة الإسكان 199090.

ها قد وصلنا الأن إلى نهاية مقالنا اليوم بشأن كيفية التواصل مع خدمة عملاء برنامج سكني الذي أطلقته وزارة الإسكان السعودية، وقد وضحنا لكم أرقام التواصل لتقديم الإستفسارات والشكاوي، ونرجو أن يكون المقال قد حاز على إعجابكم وبه كافة التفاصيل والمعلومات الذي تبحثون عنها، ولأي سؤال أو استفسار يُمكنكم ترك تعليق بالأسفل بإستفساركم وسنرد عليكم في أسرع وقت ممكن