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عمر شويل - جدة نتائج الامن العام absher.sa التي يتطلع للتعرف عليها جميع المتقدمين من قبل في رتبة جندي للالتحاق بالعمل في وزارة الداخلية، الإدارة العامة بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية، حيث أتاحت المديرية العامة التقديم عبر منصة ابشر الإلكترونية والتي تشمل جميع الخدمات الحكومية الرسمية من تقديم العمل والاستعلام عن الطلبات مع ضمان صحة البيانات المقدمة عليها وكذلك مصداقية الوظائف الحكمية المقدمة للمواطنين بها.

نتائج الامن العام absher.sa الاستعلام عن أسماء المقبولين 1443 أبشر (رتبة جندي) وزارة الداخلية

يتابع جميع المتقدمين للوظائف الحكومية بالمملكة عن المواعيد المقررة للإعلان عن نتائج القبول الرسمية، حيث يقوم الآلاف بالتقديم على المنصة الرسمية أبشر للتقديم للعدد من الوظائف الحكومية بالمؤسسات الحكومية وأيضا المؤسسات الأمنية، وتقوم المنصة باستقبال التسجيلات وأيضا الإعلان عن نتائج القبول وذلك بعد أن يتم مراجعة كافة الطلبات وانتخاب الأفضل منها على أن يتم بعدها القبول المبدئي.

الإدارة العامة بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية

قامت الإدارة العامة بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالإعلان عن حاجتها وفتح باب الالتحاق برتبة جندي للالتحاق بصفوف العمل لديها وفق عدد من المعايير والشروط العامة للعمل العسكري والشروط البدنية والمعرفية التي يتم الموافقة النهائية عليها بعد أن يتم عمل المقابلات الشخصية وتقديم الوثائق، وذلك يتم بعدها الإعلان عن نتائج القبول النهائي وذلك لحملة الثانوية العامة وما يعادلها.

أسماء المقبولين في الأمن العام

انتظر المتقدمين برتبة جندي في وظائف الإدارة العامة للشؤون العسكرية في وزارة الداخلية الانتهاء من الفرز والإعلان عن أسماء المقبولين بشكل مبدئي فيها، ويعتمد القبول على عدد من العوامل:

أن يتم التقديم في الرتبة عبر منصة أبشر الإلكترونية للأفراد.

يكون المتقدم من حملة شهادة الثانوية العامة فما فوق.

يتم الانتظار لحين فرز الطلبات ثم الإعلان عن النتائج بشكل مبدئي.

يقوم بالاستعلام عن القبول عبر حساب الفرد على أبشر.

يتم التوجه بالموعد والمكان المقررين للمقابلة الشخصية مصطحبا الوثائق.

يقوم بالانتظار لحين الإعلان عن نتائج القبول النهائي.

الاستعلام عن نتائج الأمن العام 1443