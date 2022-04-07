نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العفو الملكي السعودي الجديد 1443 تويتر بالتفصيل واهم قواعد العفو عن سجناء الحق العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة العفو الملكي السعودي الجديد 1443 تويتر، يتصدر محركات البحث الإلكترونية وذلك منذ حلول شهر رمضان المبارك، حيث يحرص سمو الملك سلمان بن عبد العزيز على الخروج بسلسلة من المبادرات المتميزة لإسعاد المواطنين والأسر داخل المملكة، وتشمل هذه المبادرات مخطط عفو ملكي لإخراج السجناء من السجون بعدد من الشروط والضوابط،وذلك بهدف إدخال البهجة والبهجة على الأسرى وعائلاتهم، والآن نتعرف علي تفاصيل العفو الملكي السعودي الجديد 1443.

تفاصيل العفو الملكي السعودي الجديد 1443 تويتر

تسعى حكومة المملكة العربية السعودية إلى إطلاق سراح السجناء وتخفيف أحكامهم بموجب المرسوم الملكي الصادر عن خادم الحرمين الشريفين، وبموجب ذلك يمكن للسجناء الحصول على عفو ملكي من خلال الالتزام بحسن السير والسلوك والالتزام بأساسيات النظم المتبعة داخل السجون، كالعادة مع حلول شهر رمضان المبارك يتم إصدار مرسوم ملكي بعدد من القرارات التي يتخذها سمو الملك سلمان بن عبد العزيز ولعل من اهم القرارات هو أعلان أسماء بقائمة الأشخاص المفرج عنهم، ولكن مع صدور العفو الملكي السعودي يتم وضع شروط أساسية وضوابط، سوف نتعرف عليها في الفقرة التالية.

شروط عفو السجناء 1443

بعد أن اقترح الملك سلمان بن عبد العزيز خفض عدد السجناء الذين يرتكبون هذه الجرائم، حددت السلطات القضائية في المملكة عددًا من الشروط والضوابط التي تم إدراجها للعفو السعودي 1443 في قائمة العفو الملكي، وفيما قواعد العفو عن سجناء الحق العام:

يجب أن يكون عمر النزيل 60 سنة. قضى السجين نصف عقوبته. المعاملة الجيدة للسجناء والالتزام بالسلوك اللائق في السجن. تشمل المبادرة سجناء من ذوي الإعاقات الشديدة والمتوسطة. يشمل العفو الأفراد المتورطين في قضايا المخدرات. يُعفى المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا. السجناء الذين يتبعون قواعد حسن السيرة والسلوك في سجون المملكة العربية السعودية. ويشمل هذا العفو كبار السن والمعاقين. ويشمل العفو قضايا تتعلق بجرائم المعلومات. يشمل العفو جميع السجناء الذين ارتكبوا جرائم وجرائم غير متوازنة. لا يجوز للسجناء ارتكاب جرائم أثناء المحاكمة. يشمل العفو المواطنين الذين شاركوا في السرقة.

القضايا الغير مشمولة بالعفو الملكي 1443

بالرغم من العفو الذي يتم تقدمه لمجموعة من النزلاء بالسجون سواء إناث أو ذكور، ألا أن العفو الملكي الذي يصدر كل عام لا يشمل بعض القضايا المعينة ومنها التالي:

قضايا القتل، حالات التحريض على العنف والفساد، حالات الغش، أسئلة السحر والشعوذة. قضايا الاتجار بالأعضاء البشرية، القضايا القانونية المتعلقة بأمن الدولة، قضايا جرائم تزوير الأختام وأخذ الرشوة وتزييف العملة. حالات التأثير على رجال النفوذ والحصانة، حالات سب الله والدين والتكفير عن ذنب الآخرين، مشاكل العنف ضد الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة. قضايا الاحتيال وغسيل الأموال وعملياتها، الجرائم المتعلقة بتزوير العملات والأختام، القضايا المتعلقة بتجارة المخدرات والسلاح.

أكدت الجهات المسؤلة بإدارة السجون أن تلك القضايا الخطيرة والتي تؤثر بالسلب علي المجتمع السعودي لا يشملها العفو الملكي السعودي الجديد 2022.

خطوات تقدم طلب للحصول على عفو ملكي 1443

يستطيع الفرد المتمثل بالقرابة من النزيل أو السجين من تقديم طلب للإفراج وشموله بالعفو الملكي وذلك من خلال مصلحة السجون في المملكة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع أبشر.

أدخل اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية للمستخدم.

أدخل رمز المرور في الحقل الصحيح.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

من قائمة الخدمات على الشاشة الرئيسية قم بالضغط على تبويب تقديم طلب للعفو الملكي.

قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة.

تأكد من صحة البيانات والمعلومات المدخلة قبل الضغط علي الإرسال.

انقر علي أيقونة إرسال الطلب.

أسماء المشمولين بالعفو الملكي السعودي الجديد 1443

من المشار أليه انه سيشمل العفو عن السجناء خلال شهر رمضان بعض المعتقلين في كافة سجون المملكة، وذلك من خلال التأكد من أن قواعد وشروط العفو الخاصة بالسجناء والتي تتماشى مع وزارة الداخلية، حيث تحرص الحكومة الملكية على عدم الإفصاح عن أسماء المشمولين بالعفو ضمانا لخصوصية السجناء، ولكن يمكن الدخول الي رابط مصلحة السجون والاستعلام عن أسماء المشمولين بالعفو وذلك بعد إصدار المرسوم الملكي:

تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمصلحة السجون.

ثم الضغط على الخدمات الإلكترونية.

انقر فوق استعلام حول معاملة سجين.

ثم اختر نوع المعاملة

عندما يتم الانتهاء من جميع الخطوات السابقة ستظهر جميع المعلومات حول السجين، وستكون قادرًا على معرفة ما إذا كان طالب العفو من بين أسماء الأشخاص المشمولين أم لا.

لم تصدر تعليمات العفو الملكي الكريم للعام 1443/2022 حتي وقتنا الحالي وفي الأعوام السابقة أعفي عن من أمضى ربع المدة في قضايا الترويج.

