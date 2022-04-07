نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة التعاون السعودي والدحيل في دوري أبطال أسيا قمة أسيوية بنكهة خليجية في سهرة رمضانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنطلق اليوم مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أسيا، نسخة 2023/2022 بعدة مباريات وموعد مباراة التعاون والدحيل القطري، من أهم المواعيد الكروية والمباريات التي ستقام اليوم الخميس 2022/04/07، التي يتم البحث عنها اليوم من قبل محبي كرة القدم العربية والأسيوية لمتابعة المباراة المرتقبة، في افتتاح مباريات الجولة الأولى لحساب المجموعة الرابعة “D”، والتي تستضيفها مدينة ألبريده وملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، وسنقدم رابط حجز تذاكر مباريات دوري أبطال أسيا تضم المجموعة الرابعة فرق “الدحيل، التعاون، سيباهان، باختاكور”

في سهرة رمضانية متوقع أن تكون ملتهبة يدخل الفريقين اللقاء بهدف مشترك وهو الفوز، والحصول على أول الثلاث نقاط في بنك النقاط حتى تكون دفعة قوية في باقي مباريات المجموعة، والتأهل إلي الدور الثاني، التعاون يبحث عن فوز ثالث على الدحيل بدوري الأبطال الأسيوي تحت قيادته الفنية الجديدة “جون فان دين بروم”، بينما الدحيل يرغب في الثأر لهزيمته من التعاون عام 2020 في الجولتين الذهاب والإياب، فلمن تكون الغلبة الليلة هذا ما سنتعرف عليه من خلال أل 90 دقيقة زمن المباراة كما تلعب قمة كروية في افتتاح مباريات المجموعة الأولى وهي مباراة الهلال والشارقة الإماراتي يوم الجمعة على ملعب الملز في الرياض.

موعد مباراة التعاون والدحيل الليلة

20.15 : الثامنة والربع مساءً بتوقيت غرينتش.

22.15 : العاشرة والربع مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

23.15 : الحادية عشر والربع بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

عداد تنازلي لموعد مباراة التعاون والدحيل

رابط حجز تذاكر مباراة التعاون والدحيل