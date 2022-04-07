بعد قرار الحظر.. أسعار الفحم تسجل مستويات قياسية فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وارتفع سعر طن الفحم فى عقود أبريل فى سوق العقود الآجلة للفحم API2 روتردام بنسبة 12.6% مقارنة بالإغلاق السابق وأصبح 295 دولارًا.

كما ارتفعت أسعار الطن بنسبة 4.5 % مقارنة بإغلاق يوم أمس وبلغت 303 دولارات.

وفى سوق العقود الآجلة للفحم API2 روتردام، ارتفع سعر صندوق الفحم إلى 330 دولارًا فى العقود الآجلة لشهر مايو و 323 دولارًا فى العقود الآجلة لشهر يونيو.

جاء ذلك بعدما أعلنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى، حظر استيراد الفحم بقيمة 4 مليارات دولار سنويًا من روسيا، مشيرة إلى أن هذا الحظر سيؤدى إلى فرض خسارة كبيرة فى الدخل بالنسبة لروسيا.