بعد قرار الحظر.. أسعار الفحم تسجل مستويات قياسية فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وارتفع سعر طن الفحم فى عقود أبريل فى سوق العقود الآجلة للفحم API2 روتردام بنسبة 12.6% مقارنة بالإغلاق السابق وأصبح 295 دولارًا.
كما ارتفعت أسعار الطن بنسبة 4.5 % مقارنة بإغلاق يوم أمس وبلغت 303 دولارات.
وفى سوق العقود الآجلة للفحم API2 روتردام، ارتفع سعر صندوق الفحم إلى 330 دولارًا فى العقود الآجلة لشهر مايو و 323 دولارًا فى العقود الآجلة لشهر يونيو.
جاء ذلك بعدما أعلنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى، حظر استيراد الفحم بقيمة 4 مليارات دولار سنويًا من روسيا، مشيرة إلى أن هذا الحظر سيؤدى إلى فرض خسارة كبيرة فى الدخل بالنسبة لروسيا.
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