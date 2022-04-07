التايمز البريطانية: حسم العمليات القتالية فى أوكرانيا خلال هذه الفترة

جدة - نرمين السيد - أفادت تقارير صحفية بأن السلطات البريطانية تدرس إرسال عربات مدرعة إلى أوكرانيا، فى إطار الدعم العسكرى البريطانى لكييف، فى مواجهة العملية العسكرية لـ روسيا فى البلاد.





وفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، قالت مصادر حكومية لصحيفة "تايمز" البريطانية، إن المملكة المتحدة ن الممكن أن ترسل إلى أوكرانيا عربات من نوعى "جاكال" و"ماستيف".

وأضافت المصادر للصحيفة، أن بريطانيا قد ترسل إى أوكرانيا أيضًا، تعزيزات لأنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للجو والصواريخ المضادة للدبابات.

وفى إطار الدعم العسكرى، أشارت المصادر إلى أن لندن تخطط لإرسال مجموعة من عسكرييها إلى إحدى الدول المجاورة لـ أوكرانيا لتدريب القوات الأوكرانية على استخدام المعدات البريطانية.

وتقول المصادر إن المملكة المتحدة تواصل تزويد أوكرانيا بإمدادات المتمثلة فى الأسلحة الفتاكة، مبدية اعتقادها أن الأسابيع الثلاثة القادمة ستكون "الحاسمة" بشأن تحديد نتائج العمليات القتالية فى البلاد.