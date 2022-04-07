عاجل- التضخم يضرب أوروبا ويصل لمستوى قياسى

جدة - نرمين السيد - وصل مؤشر أسعار المستهلكين فى الاتحاد الأوروبى إلى 7.5% فى الشهر الثالث من العام، وكان من المتوقع أن يكون 6.6%، وفوق النطاق المستهدف للبنك المركزى الأوروبى.
قالت صحيفة "لار يبوبليكا" الإيطالية، إن شهر مارس الماضى هو الشهر الذى شهد أقوى ارتفاعًا منذ أن بدأ قياس التضخم بين دول الاتحاد الأوروبى.
وبحسب الصحيفة، فأن القضية المسؤولة عن ارتفاع تكلفة المعيشة فى أوروبا هى الحركة التى شهدها الناس فى أسعار الطاقة رغم أن التكاليف ارتفعت قبل الحرب لكنها زادت بشكل كبير بمجرد أن بدأت روسيا الحرب فى أوكرانيا.
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