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مواعيد الاجازات الرسمية 1443 التي يهتم بها المواطنين في المملكة من العاملين بالقطاع الحكومي الرسمية بمؤسسات العمل والتوظيف بالمملكة أو في المجال التعليمي من المعلمين والطلاب بالمدارس بما في ذلك أن يقوم الجميع بالتعرف على الإجازات المطولة، والتي تتصل بأيام الجمعة والسبت، أو أيام عودة الدوام في شهر رمضان وبعده.
مواعيد الاجازات الرسمية 1443 عطلات المصالح الحكومية بالمملكة (قطاع عام – خاص)
من أهم ما يبحث عنه جميع مواطني المملكة أن يتم البحث عن المواعيد المخصصة للعطلات الرسمية في القطاع الحكومي والتي يتمتع بها العاملين دن خصم من رواتبهم، وبذلك يمكنه الحصل على أيام للراحة، وخاصة العطلة المطولة التي تتصل مع أيام العطلة العادية الأسبوعية، كما يتطلع العاملين بالقطاع التعليمي كذلك لكل من العاملين والطلاب.
عدد أيام الإجازات الرسمية في العام 1443
يتم حصر الإجازة الحكومية المدفوعة للعاملين بالقطاع المؤسسي في المصالح والمدارس بتحديد اثني عشر يوم عطلة في خلال العام، وتكون تلك العطلات منها المطول ومنها المتقطع، يتابعها الطلاب للحصول على أيام للراحة في ظل إلزام وزارة التربية والتعليم لهم على الحضور اليومي في ظل أيام صيام شهر رمضان والحرارة العالية، وللتعرف على تلك الأيام في القطاع الحكومي وأيضا بالقطاع الخاص، مع التأكيد على أنها ايام مدفوعة الأجر للموظفين، تابع المقال التالي.
ما هي قائمة الإجازات الرسمية في المملكة العربية السعودية للعام الجاري 1443 (القطاع الحكومي والمؤسسات)
- أيام عطلة الجمعة والسبت، وهي الإجازة الأسبوعية الرسمية.
- عطلة عيد الفطر المبارك والتي تبدأ من اليوم الأول من شوال وتستمر عشرة أيام أو اقل حسب ما تسمح كل مؤسسة على حده، حيث يكون للمصلحة الحكومية عشرة أيام بينما من الممكن أن تقل تلك الأيام حسب حاجة العمل بالقطاع الخاص.
- إجازة عيد الأضحى المبارك والذي يبدأ من اليوم العاشر من ذي الحجة وتستمر لمدة عشرة أيام بالقاع الحكومي بينما من الممكن أن تكون ثلاثة أيام فقط إلى أربعة أيام بالقطاع الخاص حسب الحاجة إلى العمل.
- يوم الاحتفال باليوم الوطني والذي يوافق الثالث والعشرين من سبتمبر وتكون ليوم واحد فقط.
توقيتات عطلات المدار الحكومية
- يبدا العام الدراسي للطلاب من يوم 30 أغسطس 2022 وينتهي في 16 يناير 2023.
- تكون عطلة عيد الفطر للمدارس من يوم 12 مايو 2022 وتستمر حتى يوم 15 مايو 2022.
- بينما عطلة الطلاب في نهاية العام الدراسي تكون من يوم 13 يونيو 2022 وحتى 28 أغسطس 2022.
- تتشارك عطلات الطلاب في الاحتفال بالأعياد مع المصالح الحكومية.
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