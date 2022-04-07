فتح رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والشارقة أحجز عبر ticketmx أسعار التذاكر من 15 إلي 150 ريال

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عمر شويل - جدة أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن فتح رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والشارقة الإماراتي، في ضربة البداية لمباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال أسيا 2032/2022 ويمكن لجمهور الفريقين الدخول الآن عبر موقع تكت ماكس على شبكة الإنترنت، وشراء التذاكر بكل سهولة ونحن من خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني، سنقدم لكم طريقة الحجز الإلكتروني والأسعار التذاكر وموعد المباراة المرتقبة وكافة تفاصيل مباراة الهلال ضد الشارقة الليلة في سهرة رمضانية متوقع أن تكون مثيرة بين الفريقين الراغبين في الفوز وتحقيق الثلاث نقاط لتصدر المجموعة من البداية.

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