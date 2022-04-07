كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 رمضان للفوز بـ 500 ألف دولار أو بيت الأحلام

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عمر شويل - جدة كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022، تتمتع مسابقة الحلم بالشفافية والوضوح لذلك يرغب الكثير من الأشخاص حول العالم المشاركة بها ، وكيفية الاشتراك بمسابقة الحلم 2022 أمر يرغب كثير من الناس في معرفته حيث تم نشر تغريدة من مقدم البرنامج مصطفي ألاغا، عن المشاركة في الاشتراك في المسابقة خلال شهر رمضان المبارك للفوز بـ 500 ألف دولار، أو الفوز ببيت الأحلام.

وقد جذبت المسابقة العديد من الأشخاص حول العالم وسارعوا بالبحث عبر شبكات الانترنت عن كيفية الاشتراك، وأرقام الهواتف المفعلة لكل دولة للمشاركة بتلك المسابقة، فالبعض يتابع المسابقة وينتظر حتي أن يتحقق حلمه ويربح آلاف الدولارات والتي تكون لها القدرة على تغيير واقع حياة الفائز، وفي سياق هذا السطور التالية نوضح رابط الاشتراك في مسابقة الحلم 2022.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 رمضان

مسابقة الحلم الوحيدة بل والفريدة من نوعها التي حققت نجاح باهر منقطع النظير خلال السنوات السابقة، ويتبعها الجمهور من جميع أنحاء العالم ويعلق الكثيرون عليها آمالًا كبيرة لتغيير واقعهم من خلال الفوز بمبالغ ضخمة، يتم عرض وتقديم المسابقة علي شبكة قنوات MBC، ويمكن لجميع الأفراد المشاركة في هذه المسابقة بغض النظر عن أعمارهم أو جنسيتهم بفضل الأرقام المخصصة لكل دولة.

رابط الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

يوجد العديد من طرق الاشتراك ولكن من أسهل الطريق هي اتباع التالي:

الوصول إلى رابط المسابقة الرسمي.

أو تحميل تطبيق الحلم من متجر بلاي للاندروريد.

ثم تسجيل رقم هاتفك المحمول والنقر فوق تسجيل.

بعد ذلك ستصلك رسالة من المسابقة تؤكد مشاركتك.

ستتلقى أسئلة على هاتفك وسيتعين عليك الإجابة على بعضها، وكلما زادت إجابتك زادت فرصك في الفوز.

برمضان هذا العام لك فرصتين ..500 الف دولار أو بيت الأحلام في البلد الذي تختاره الحلم غيّر حياتك pic.twitter.com/CfK75AzG9J — الحلم (@Dream_MBC) برمضان هذا العام لك فرصتين ..500 الف دولار أو بيت الأحلام في البلد الذي تختاره



الحلم غيّر حياتك pic.twitter.com/CfK75AzG9J — الحلم (@Dream_MBC) March 30, 2022

أرقام هواتف الاشتراك في مسابقة الحلم

يتمكن أي شخص من حول العالم الاشتراك في المسابقة من خلال الاتصال علي رقم الهاتف المرادف لدولته، ثم الإجابة علي الأسئلة التي يتم عرضها علي المشترك، أو إرسال رسالة بها كلمة “حلم – Dream” ثم الإجابة علي الأسئلة، ومن الجدير بالذكر أن إرسال الرسالة علي مرات متتالية تؤهلك للفوز بشكل اسرع، ويتم إرسال الرسالة أو الاتصال من خلال أرقام الهواتف التالية:

أما عن الرقم الخاص والذي يتم الاشتراك بالمسابقة من خلال أنحاء العالم فهو كالتالي

” 008821622775627، أو من خلال الاتصال على أحد الرقمين 008821610109، أو 008821622778021”



وفي نهاية السطور السابقة تم توضيح كيفية المشاركة في مسابقة الحلم 2022، وتفاصيل أكبر مسابقة تلفزيونية يتم تدشينها علي مدار العام.