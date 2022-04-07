عاجل- كرواتيا تتضامن مع أوكرانيا ضد روسيا (عمليا)

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الكرواتى جوردان جرليتش رادمان، "سنقوم بذلك تضامنا مع أوكرانيا، وردا على ما يحدث من مشاهد مروعة من بوتشا وغيرها من المناطق الأوكرانية".

وأضاف، أن ذلك "يشبه الأحداث المأساوية قبل 30 عاما فى فوكوفار" أثناء الحروب فى يوغسلافيا السابقة.

يشار إلى أن العديد من الدول الأوروبية، كانت قد أعلنت طرد العشرات من الدبلوماسيين الروس على خلفية الأحداث فى مدينة بوتشا، بضواحى كييف.