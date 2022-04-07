عاجل- إجراء أوروبى مرتقب ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وأعرب بوريل عن أمله فى أن يتم تطبيق الحظر قريبا، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية اليوم الخميس. يأتى ذلك فى الوقت الذى فشل فيه الاتحاد الأوروبى أمس فى الاتفاق على عقوبات مقترحة لحظر الفحم الروسى.

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