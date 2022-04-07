عاجل- فشل عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ودعا ميزنتسيف - فى تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس، الأمم المتحدة وحكومات ألمانيا وتركيا وفرنسا إلى ضمان الوصول إلى الأسرى الروس، وقال إن الجانب الأوكرانى يظهر عدم الاتساق واللامبالاة الصريحة فى هذه القضية الإنسانية البحتة لمصير مواطنى بلدهم بالتحديد.

وأضاف أن سلطات كييف دأبت على تعطيل عملية تبادل أسرى الحرب لفترات طويلة، ووفقا لشروط متفق عليها مسبقا، كما أحبط الجانب الأوكرانى عملية تبادل أسرى الحرب المخطط لها اليوم.

ولفت إلى أن الجانب الروسى جهز أسرى الحرب الأوكرانيين بالكامل وفقا لقائمة كبيرة من 251 عسكريا أوكرانيا.

وكان رئيس المركز الوطنى الروسى لإدارة الدفاع، ميخائيل ميزينتسيف، قد اتهم كييف فى تصريح له أمس الأربعاء باستخدام التعذيب والعنف والإذلال بحق الأسرى العسكريين الروس.