عاجل- روسيا تحذر من المساس بعضويتها فى مجلس حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - قال دميترى بوليانسكى، النائب الأول للمندوب الروسى بالأمم المتحدة، إن "تعليق عمل الاتحاد الروسى فى مجلس حقوق الإنسان الأممى، قد تكون له عواقب وخيمة على منظومة الأمم المتحدة ككل"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

ولفت الدبلوماسى الروسى إلى أن التصويت المقبل لا يتعلق بالصراع الروسى الأوكرانى أو الانتهاكات الروسية المزعومة لحقوق الإنسان، ووصف هذه الادعاءات بأنها غير مؤكدة وغير مثبتة، مضيفا أنه "بالنظر إلى تزايد التزييف والاستفزازات، فهذه خطوة تكتيكية مع سبق الإصرار والترصد. وهذه سابقة خطيرة عندما تحاول مجموعة من الدول الغربية فرض قواعدها وتفضيلاتها على الآخرين".

وأضاف أن روسيا تلعب دورا متوازنا مهما، وإزالتها من مجلس حقوق الإنسان سيحرم البلدان النامية من حماية قوية وصاخبة، متابعا: "لهذا السبب تحرص الدول الغربية على القيام بذلك وترجيح كفة الميزان لصالحها".

ويتوقع اليوم الخميس أن تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة تعليق أنشطة الاتحاد الروسى فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وجرى إعداد مشروع قرار بالخصوص من قبل عدد من الدول الغربية، بما فى ذلك الولايات المتحدة وأوكرانيا ولاتفيا، وذلك على خلفية العملية الروسية فى أوكرانيا.