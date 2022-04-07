أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس تسجيل 201729 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة. وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 131036حالة. جاء ذلك بعد تسجيل 328 وفاة جديدة جراء الوباء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا تسجل 201729 إصابة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.