انفجار عبوة ناسفة فى دمشق.. وهذا عدد المصابين

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر فى شرطة دمشق لـ وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن عبوة ناسفة انفجرت، مساء أمس الأربعاء، فى سيارة شخصين ما نتج عنه إصابتهما بجروح على طريق المتحلق الجنوبى فى دمشق.
جدير بالذكر، أن قيادى بارز من "قسد" قتل، وأصيب آخرون فى استهداف جوى عبر طائرة مسيرة تركية استهدفت سيارة كانت تقلهم فى ريف محافظة الحسكة.
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