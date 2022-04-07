نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب عمر الطفل لدخول المدرسة ١٤٤٤ رسميًا هذا العام 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف على طريقة حساب عمر الطفل لدخول المدرسة ١٤٤٤ وفقًا للشروط والضوابط المحددة من قِبل وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، والتي من خلالها يستطيع أولياء الأمور التقدُّم والالتحاق لحجز مقعد دراسي للعام الجديد ١٤٤٤ / ١٤٤٥ هجريًا، وكذلك إمكانية حساب العمر الصحيح عن طريق الموقع الإلكتروني التابع للوزارة للحصول على السن المقرر لدخول المدرسة بواسطة أداة حاسبة العمر.

حساب عمر الطفل لدخول المدرسة ١٤٤٤

يحرص العديد من أولياء الأمور مِمَّن لديهم أطفال في سن ما قبل المدرسة على معرفة العمر المسموح به لبدء التقدَّم وحجز مقعد دراسي في إحدى مدارس المملكة، وربما يرى البعض أن عملية حساب عمر الطفل معقدة في حين أن المسألة ليست صعبة حيث يمكن حساب العمر بطرق مختلفة وبسيطة.

فعلى سبيل المثال يمكن طرح السنة الميلادية للطفل والشهر واليوم من السنة والشهر واليوم الحالي، ومن ثم الحصول على السن المقرر والصحيح للطفل ومقارنته بالسن المطلوبة في المدارس، وبالتالي نحن في سنة 2022 قُم بـ طرح السنة التي ولد فيها الطفل من 2022، أو هجريًا قُم بـ طرح سنة ولادة الطفل من 1444.

برنامج حساب عمر الطفل لدخول المدرسة

تتوفر طرق عديدة يمكن لمن يتعذر عليه معرفة عمر الطفل لدخول المدرسة ١٤٤٤ تطبيقها بكل سهولة للحصول على السن المحدد باليوم والساعة والدقيقة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول مباشرة إلى تطبيق حاسبة العمر من خلال موقع الويب www.calc-web.com/age

القيام بتحديد تاريخ ميلاد الطفل هجريًا أو ميلاديًا.

كتابة تاريخ ميلاد الطفل باليوم والشهر والسنة.

يتم النقر فوق زر “احسب”، تعرف على طريقة حساب عمر الطفل للروضة.

سوف تظهر السن التابع للطفل بكل دقة حسب المعلومات المُدخلة إلى حاسبة الويب.

الشروط الواجب توافرها لدخول الطفل المدرسة ١٤٤٤

أوضحت وزارة التعليم السعودية مجموعة من الشروط والبنود الواجب مراعاتها قبل البدء في تقديم طلبات الالتحاق بالمدارس الابتدائية بالمملكة فيما يلي:

يتم حساب عمر الطفل لدخول المدرسة ١٤٤٤ بألّا يقل عن 6 سنوات عند التسجيل.

يتم تقديم نسخة وأصل من شهادة الطفل الإنمائية.

يلزم أن يكون الطفل سبق له الالتحاق برياض الأطفال قبل بدء التسجيل في المدرسة.

يجب تقديم شهادة الروضة لإثبات أن الطفل أكمل فيها العامين.

ينبغي تطبيق كافةً الشروط المطلوبة كما أقرتها وزارة التعليم السعودية لقبول الطفل بالمدرسة.

وقد وضعت وزارة التعليم السعودية بعض استثناءات لقبول الأطفال بالمدارس، حيث يمكن قبول الطفل الذي يقل عُمره عن سن 6 سنوات بـ 3 أشهر فقط في حالة تقديم ما يؤكد على أنه التحق بالروضة.