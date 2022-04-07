عاجل.. عبد ربه منصور هادى يعلن نقل السلطة لـ مجلس رئاسى فى اليمن

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن قرار الرئيس اليمنى يتضمن نقل السلطة إلى مجلس رئاسى يمنى، حيث يُنشأ بموجب هذا الإعلان مجلس قيادة رئاسى لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية. وذكر قرار الرئيس اليمنى نصا: "أفوّض مجلس القيادة الرئاسى بموجب هذا الإعلان تفويضا لا رجعة فيه بكامل صلاحياتى وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية". وتابع: "يختص مجلس القيادة الرئاسى بالإضافة لصلاحياته الواردة أعلاه بجميع صلاحيات نائب الرئيس". لقراءة نص البيان كاملا .. اضغط هنا ولفت إلى أن المجلس الرئاسى فى اليمن يتكون برئاسة رشاد محمد العليمي، وعضوية 7 أعضاء هم: سلطان علي العرادة. طارق محمد صالح. عبد الرحمن أبو زرعة. عبدالله العليمي باوزير. عثمان حسين مجلي. عيدروس قاسم الزبيدي. فرج سالمين البحسني.

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