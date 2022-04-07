عاجل.. السعودية تصدر 5 قرارات بعد نقل السلطة لـ مجلس رئاسى فى اليمن

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية السعودية، فى بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن المملكة العربية السعودية تعلن عن أنه تقرر تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمنى بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكى. ولفتت إلى أن هذا الدعم يتوزع على النحو التالى: أولاً: تقديم 2 مليار دولار أمريكى مناصفة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، دعماً للبنك المركزى اليمنى. ثانياً: تقديم مليار دولار أمريكى من المملكة منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية. وذكرت واس: "تعلن المملكة عن تقديمها مبلغ 300 مليون دولار أمريكى لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التى أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022م لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمنى، وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية". ودعت المملكة العربية السعودية إلى عقد مؤتمر دولى لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمنى، والبنك المركزى اليمنى وتوفير المشتقات النفطية. وحثت السعودية مجلس القيادة الرئاسى الجديد فى اليمن بالبدء فى التفاوض مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسى نهائى وشامل يتضمن فترة انتقالية تنقل اليمن إلى السلام والتنمية.

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