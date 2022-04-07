أول تعليق من السعودية على نقل السلطة فى اليمن لـ مجلس رئاسى

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية السعودية فى بيان نشرته وكالة الأأنباء السعودية "واس"، إن السعودية ترحب بإصدار الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى وفقاً للدستور اليمنى والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية إعلاناً بإنشاء مجلس القيادة الرئاسى لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وكشفت أن هذا يأتى انطلاقا من سعى المملكة العربية السعودية المستمر لدعم السلام والاستقرار فى اليمن، والتوصل لحل سياسى شامل بين الأطراف اليمنية لتحقيق السلام والتنمية والازدهار لليمن وشعبه الشقيق. وأكدت السعودية دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسى والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه فى تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار فى اليمن.

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