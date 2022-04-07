الجيش اليمنى: ميليشيا الحوثى تخرق الهدنة لـ اليوم الرابع

جدة - نرمين السيد - وجه الجيش اليمنى، اتهامًا إلى ميليشيا الحوثى الإرهابية باستمرار خرقها للهدنة المعلنة لليوم الرابع على التوالى فى جبهات القتال كافة، بمحافظات مأرب والحديدة والضالع ولحج وتعز وحجة والجوف وصعدة.





ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن تقرير المركز الإعلامى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، أن "قوات الجيش اليمنى رصدت 136 خرقًا ارتكبتها ميليشيا الحوثى الإيرانية فى اليوم الرابع للهدنة (الثلاثاء 5 أبريل 2022) منها 19 خرقًا فى الجبهات الجنوبية والغربية والشمالية الغربية بمأرب و20 خرقًا فى جبهات القتال شرق وشمال الجوف وشمال شرق صعدة، فيما سجّلت جبهات القتال بمحافظة حجّة تصعيداً غير مسبوق من قبل الميليشيا الحوثية حيث رصدت القوات 55 خرقًا للهدنة فى جبهات حرض وعبس".

وأضاف التقرير أن "قوات الجيش اليمنى رصدت 34 خرقًا للهدنة فى جبهات تعز والضالع ولحج، إضافة إلى 8 خروقات فى محورى البرح وحيس بالحديدة".

وأفاد بأن من ضمن الخروقات 4 محاولات تسلل قامت بها مجاميع حوثية باتجاه مواقع قوات الجيش حيث حاولت خلالها الميليشيا الحوثية التسلل إلى مناطق قرب خطوط التماس فى محور البرح غرب تعز، وظهر الاثنين، حاولت خلالها مجاميع من ميليشيا الحوثى التسلل إلى مواقع قوات الجيش فى منطقة بنى حسن غرب حجة، وفى المساء، أحبطت قوات الجيش محاولتى تسلل لعناصر حوثية إلى مواقع عسكرية فى الجبهة الشمالية لمدينة تعز، وفجر الاثنين أيضًا، جرح أحد عناصر الجيش اليمنى نتيجة استهداف ميليشيا الحوثى لأحد المواقع العسكرية شرق حزم الجوف بطائرة مسّرة مفخخة.

وأضاف أن بقية الخروقات تنوّعت بين استهداف مواقع قوات الجيش بالمدفعية والعيارات المتنوعة وبالطائرات المسيّرة، واستحداث متارس وتحصينات، منوهًا أن الميليشيات استمرت فى الدفع بتعزيزات كبيرة إلى جبهات القتال جنوب وغرب وشمال غرب مأرب وشرق الحزم بالجوف، وتعزيزات بينها عربات إلى جبهة حرض، وآليات ذخائر وأفراد وعيارات إلى جبهات الأقروض والصلوب بتعز.