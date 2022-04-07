نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تسديد رسوم خروج وعودة عن طريق المصارف الالكترونية أو نظام سداد في المقال التالي

في ظل ماتشهده المملكة من استخدام التقنية الحديثة واحدث التكنولوجيا فى جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، تقدم خدمة سداد رسوم الخروج والعودة من خلال ماكينات الصراف الالي المنتشرة بكافة الشوارع بالمملكة، حيث تتوجب على المقيمين على أرض المملكة دفع وتسديد المدفوعات الحكومية ومنها تسديد رسوم تأشيرة خروج وعودة هناك عدة طرق لتسديد تلك المدفوعات منها ما هو عبر التطبيقات الإلكترونية للمصارف المختلفة ومنها عبر آلات الصراف الآلي ومنها ما هو عبر برنامج سداد، وهو ماسوف نذكره بالمقال عن كيفية السداد وخطوات السداد عبر نظام سداد وماكينات الصراف الالي بالشوارع. كيفية تسديد رسوم خروج وعودة عبر سداد: ادخل على أي مصرف على الموقع الإلكتروني المخصص له.

ثم تقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لحسابك المسجل لدى المصرف.

ثم عليك بالصفحة الرئيسية ثم تقوم باختيار ايقونة خدمة سداد من القائمة الرئيسية.

ثم تقوم بالنقرعلى ايقونة المدفوعات الحكومية.

ثم عليك باختيار ايقونة خدمة المقيمين.

ثم تقوم باختيار نوع العملية التي ترغب بها.

ثم عليك باختيار نوع الطلب (تأشيرة خروج وعودة مفردة).

ثم تقوم بتحديد مدة التأشيرة.

ثم عليك بالنقر على ايقونة تأكيد الطلب.

ثم تقوم بالدفع من رصيدك البنكي الرسوم المطلوبة للمدة التي قمت باختيارها. طريقة تسديد رسوم تأشيرة الخروج والعودة عن طريق الصراف الآلي: فمن خلال أحد أهم الطرق التي سهلت على المقيمين دفع رسوم المدفوعات الحكومية هو الدفع عبر الصراف الآلي ومن خلال الآلات والماكينات المنتشرة في جميع مناطق المملكة وفي أي وقت من اليوم يمكنك التسديد لرسوم التأشيرة بخطوات ميسرة وهي كالتالي:

اولا تقوم بالتوجه إلى الصراف الآلي التابع للمصرف الذي لديك به حساب.

ثم تقوم بإدخال البطاقة في المكان المخصص لها.

ثم تقوم بكتابة وادخال الرقم السري.

ثم عليك باختيار من القائمة المدفوعات.

ثم تقوم باختيار ايقونة جوازات الوافدين.

ثم تقوم باختيار ايقونة تأشيرة الخروج والعودة.

ثم تقوم بإدخال رقم الإقامة.

ثم عليك بان تقوم باختيار المدة المحددة.

انتظر سوف تظهر لك قيمة الرسوم المطلوب سدادها.

ثم تقوم بتأكيد الطلب. عمر شويل - جدة كيفية تسديد رسوم خروج وعودة عن طريق المصارف الالكترونية أو نظام سداد - ثقفني

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