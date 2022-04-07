أهم التفاصيل المتعلقة بالمكرمة الملكية للضمان الاجتماعي 1443 في المملكة العربية السعودية

المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي هي مبلغ مالي يحصل عليها المواطنين المسجلين بالضمان الاجتماعي والمستحقي للدعم بأمر ملكي في المملكة العربية السعودية وهي منحة تساعد كل مواطن على الاستقرار المعيشي في المملكة وتحقيق الأمن والأمان بتوفير كل ما يحتاج له المواطن داخل حدودها وهي لفتة رائعة من الدولة للمواطنين، وفي الأيام الأخيرة بحث العديد من الأشخاص عن الشروط الخاصة بالمكرمة الملكية وموعد الحصول عليها وقيمتها المادية، وفي هذا المقال سنوضح لكم كل التفاصيل التي تبحث عنها فتابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل.

شروط الحصول على المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي

أعلنت الجهات المعنية داخل المملكة عن بعض الشروط الخاصة بالحصول المواطنين المتقدمين على المكرمة الملكية والتي يستحقها بعض الفئات، ومن أبرز الشروط هي:

المتقدم للحصول على المكرمة الملكية لابد أن يكون سعودي الجنسية.

من أهم الشروط الواجب توافرها هو إلا يزيد الراتب الشهري للمتقدم عن ثلاث ألف ريال سعودي.

لابد من عدم امتلاك المتقدم للحصول على المكرمة على اي ممتلكات خاصة أو سجلات عقارية.

أحد أبرز الشروط التي أعلنت عنها الجهات المسؤولة أن المتقدم قائم داخل الحدود السعودية وغير مسافر خارجها وليس لديه أي جنسية أخري ويكون ثابت الإقامة في عنوان محدد.

كم تبلغ قيمة المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي ١٤٤٣

قد انتشر منذ اعلان وزارة الضمان الاجتماعي للمواطنين في المملكة العربية السعودية عن إطلاق حملة المكرمة الملكية سؤال مهم وهو “ما هو قيمة هذه المكرمة التي يتسابق البعض للحصول عليها؟”، وهنا سنقدم لكم كل ما يختص بهذا السؤال الشائع حيث انتشرت اقاويل أن قيمة المكرمة تختلف من سنة لأخر ومن حالة مواطن لأخر، ومن المعروف أنها تصرف بعد صرف معاشات التضامن الاجتماعي، وسنقدم لكم قيمتها حسب كل حال أسرة وهي: