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عمر شويل - جدة مواعيد نزول معونة رمضان المكرمة الملكية 1443 وما قيمة مكرمة الملك سلمان للأسرة الواحدة وشروطها هذا ما نقدمه إليكم من خلال هذا المقالـ حيث أن معونة شهر رمضان المكرمة الملكية ويسميها البعض باسم معونة الملك سلمان للمحتاجين من برامج الضمان الاجتماعي، والتي تتعهد بصرفها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، حيث تنظم صرفها وتعد كشوف المستفيدين المستحقين لمعونة رمضان المكرمة الملكية.

مواعيد نزول معونة رمضان المكرمة الملكية 1443



من المرجح أن يكون موعد صرف معونة رمضان المكرمة الملكية وايداعها بحسابات مستحقي الضمان الاجتماعي القديم والمطور في العاشر عام 2022 م من إبريل الذي يوافق الثاني من رمضان عام 1443 ه ويتوقع البعض أن موعد صرف معونة رمضان المكرمة الملكية في الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك أو مع موعد صرف مرتب الضمان الاجتماعي ويتوقع البعض الآخر بعد موعده بأسبوع.

شروط الحصول المكرمة الملكية



شروط الحصول على موعد صرف معونة رمضان المكرمة الملكية أو معونة الملك سلمان للمحتاجين من برامج الضمان الاجتماعي والتي يحددها ويحدد مدى استحقاقية وأهلية الأفراد لها هي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأول الشروط أن المستفيدين بمعونة رمضان المكرمة الملكية يكون من المستفيدين بالضمان الاجتماعي المطور والقديم والبرامج الضمانية وبرامج الحماية الاجتماعية والدعم الأخرى مثل التأهيل الشامل.

ومن الجدير بالذكر إن وزارة الموارد الشرية والتنمية الاجتماعية تداوم على مراجعة الأهلية شهريا حيث تم تفعيل النظام الاجتماعي المطور الجديد وتعيد دراسة الأهلية بصفة دورية ليصل الدعم لمستحقيه وتوفر سبل الدعم والحياة الكريمة لمستحقيها وتصرف معونة شهر رمضان المبارك المكرمة للمواطنين حاملي الجنسية السعودية فقط وتصرف أيضا للعاطلين والمطلقات والأرامل وعائلين الأيتام .

قيمة معونة رمضان المكرمة الملكية

تحددت قيمة صرف معونة رمضان المكرمة الملكية أو معونة الملك سلمان كالتالي حيث تبدأ من مبلغ ألف ريال سعودي وتنتهي عند الحد الأقصى لها ألفين ريال سعودي وقدد رجح المستفيدين أن يزيد قيمة مبلغ معونة رمضان المكرمة الملكية حيث تنتظر الكثير من فقراء السعودية هذه المعونة المكرمة التي الملك سلمان بن عبد العزيز.

قيمة المعونة المكرمة للفرد المستقل أو العازب هي 1000 ريال سعودي وللأسرة المكونة من فردين 15999 ريال سعودي والحد الأقصى للصرف مهما بلغ عدد أفراد الأسرة أو زاد عن ثلاثة أفراد هو 2000 ريال سعودي.