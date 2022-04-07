وزارة التعليم السعودية تعلن موعد انتهاء الترم الثالث للعام الدراسي الحالي 1443

بحث العديد من الطلاب والطالبات داخل المملكة العربية السعودية عن موعد انتهاء الترم الثالث حيث بعد انتهاء الفصل الثاني بداء البحث في الاستمرار عن موعد بداية الترم الثالث وانتهاءه، وقد أطلقت وزارة التعليم السعودية هذا الفصل الدراسي منذ شهر شعبان بنظام الحضور المستمر وليس الحضور النصفي وذلك بهدف تنمية مستوي الطلاب وزيادة تفوقهم في المدارس بعض جلوسهم خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي هذا المقال سنقدم لكم جميع التفاصيل بخصوص عدد أيام الدراسة وفترة انتهاء الفصل الدراسي الثالث داخل المملكة، وسوف نزودكم بجميع التفاصيل بخصوص الترم الثالث فتابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل.

الزمن المتبقي من انتهاء الفصل الدراسي الثالث ٢٠٢٢

مع انطلاق الترم الثالث منذ يوم الاحد الموافق ١٧ من شهر شعبان ١٤٤٣ بداء بعض أولياء الأمور والطلاب بالبحث عن الزمن المتبقي حتي ينتهي هذا الفصل وقد أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن أن الدراسة مستمرة لمدة ٦٣ يوم متواصلين وليس هناك نية لتأجيل الدراسة في السعودية، ومن المتفق أن ينتهي هذا الفصل الدراسي يوم ١ من ذي الحجة ١٤٤٣ أي يوم ٣٠ من شهر يونيو القادم 2022 ، وقد بلغ عدد أيام هذا الفصل الدراسي ١٠٢ يوم وبينهم أيام اجازات منها إجازة عيد الفطر ويوم الجمعة، وقد ناشد أولياء الأمور والطلاب بضرورة تقليل مدة الترم حتي تتفادي إصابة أبنائهم بهذا الفيروس ولكن الوزارة قد حددت موعد انتهاء الترم وإلزمت الدراسة حضوريًا على الطلاب.

الفصل الدراسي الثالث

بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني وحصل الطلاب على قسط من الراحة استمرت لمدة عشر أيام متواصلة، أعلن وزير التعليم السعودي عن موعد بداية الفصل الثالث وكان اول أيامه الأحد الموافق ١٧ من شهر شعبان و٢٠ من مارس ٢٠٢٢، وقد اتخذت المملكة قرار زيادة ترم بهدف زيادة مستوي الطلاب بعد انخفاض مستواهم في خلال فترة التباعد الاجتماعي الذي حدث خلال الثلاث سنوات الماضية، لذا اتخذت الدولة السعودية حل وسطي لتنمية قدرات طلابهم المعرفية لتأهيلهم للمستوى التعليمي الأعلى.