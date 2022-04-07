نصاب الاوراق النقدية 1443… طريقة حساب زكاة المال بالريال السعودي 2022

نتعرف على طريقة حساب زكاة المال بالريال السعودي 2022 حيث تُعد الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام الواجبة على كل مسلم عاقل بالغ يمكنه توزيعها إلى مصارفها الصحيحة، وقد يخطأ البعض عند حساب قيمة زكاة المال وما يستطيع أن يقوم بإخراجه سواء مبالغ نقدية أو ذهب أو عقارات أو غير ذلك، وتتوفر طرق مختلفة تساعد الشخص على حساب زكاته بعد أن يقوم بخصم مصروفاته الضرورية ليبدأ في تصريف زكاة ماله الواجبة.

طريقة حساب زكاة المال بالريال السعودي 2022

يستطيع كل شخص قادر على الزكاة أن يقوم بحساب قيمة زكاته بالريال السعودي عن طريق ضرب قيمة المبلغ الموجب لزكاة المال بنسبة الزكاة 0.025، حيث أن زكاة المال في الشريعة الإسلامية يتم حسابها إذا بلغ النصاب إلى ربع العُشر أي ما يعادل نسبة 2.5% من قيمة دفع زكاة المال المقررة.

وتتم عملية حساب زكاة المال بالريال السعودي حسب قيمة المبلغ المُدْخَر وذلك على النحو التالي:

ضرب قيمة المبلغ في النسبة للحصول على قيمة الزكاة، فعلى سبيل المثال 100000× 0.025 = 2500 ريال سعودي، وذلك يعادل قيمة زكاة المال المحددة على 100 ألف ريال سعودي والتي تم تقديرها بحوالي 2500 ريال سعودي، ليكون المتبقي إجماليًا 97500 ريال سعودي وهو المبلغ المُدخَر بعد تصريف زكاة المال.

طريقة حساب زكاة المال بأداة حاسبة الويب

تم تحديد طرق أخرى تساعد على معرفة كيفية حساب زكاة المال بالريال السعودي 2022 مثل استخدام حاسبة الويب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

أولًا يتم التحقق من شروط دفع زكاة المال وانطباقها على الشخص.

ثم الذهاب إلى حاسبة الويب لحساب زكاة المال calc-web.com/zakah.

كتابة قيمة المبلغ المراد حسابه داخل الحقل المخصص له.

ثم الضغط على زر “الحساب” ذو اللون الأزرق، تعرف على موعد بداية اجازة عيد الفطر الآن.

سوف تظهر القيمة المراد دفعها من زكاة المال باللون الأخضر.

شروط زكاة المال

حددت هيئة الأوقاف الإسلامية عددًا من الشروط التي تستوجب دفع زكاة المال بعد أن يتم معرفة طريقة حساب زكاة المال بالريال السعودي 2022 نذكرها فيما يلي: