نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من منصة سلفة الالكترونية وفي أقل من ربع ساعة اطلب 5000 ريال ويتم تحويلها لحسابك فورا في المقال التالي

تمر هذه الايام على الكثير من الاسر بظروف صعبة ويحتاج لسيولة ضرورية للانفاق وخاصة مع حلول الشهر الكريم يحتاج الكثير من المواطنين لطلب سلفة سريعة لسد احتياجات الأسر ومتطلبات الشهر الكريم،ومن خلال منصة سلفة والتي تمنح اى مواطن يحتاج لسلفة طارئة تمنحه 5000 ريال فورا، وسوف نوضح شروط طلب سلفة وكيفية طلب سلفة واهم مزايا سلفة، حيث تعمل سلفة على توفير تمويل سريع سدادك لبعض متطلبات الحياة اليومية من مصروفات منزلية او سداد فواتيرك أو لشراء بعض احتياجات اسرتك المنزلية لا تفكر طويلا في منصة سلفة تمنحك سلفة سريعة، ولكي تحصل على تمويل فورى كسلفة تصل الى 5000 ريال من منصة سلفة تقدم بطلب للحصول على سلفة تمويل شخصي سريع من منصة سلفة وستجد الموافقة الفورية طالما تنطبق الشروط على المتقدم لطلب سلفة. اهم مميزات سلفة الفورية من منصة سلفة : من مزايا سلفة أن تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

نظراً لتطور المنصة بشكل حديث يتم صرف التمويل أون لاين بمجرد الانتهاء من إجراءات التقديم بعد الدخول على الرابط الرسمي لمنصة سلفة، علماً بإنه مجرد الصرف يتم الإيداع عقب الموافقة على الطلب المقدم.

له هامش ربحي بسيط ومنخفض للغاية.

أقساطه مرنة وسهلة بشكل مريح

لا يحتاج إلى تحويل الراتب. الشروط الواجب توافرها للحصول على سلفة: يكون الطالب ذو جنسية سعودية

يكون الراتب كحد أدنى 5 آلاف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

يتراوح عمر الشخص المتقدم بدءً من 23 عام حتى 60 عام.

ويشترط ان يكون قد استمر في عمله فترة عمل تصل إلى 3 أشهر للعاملين في القطاع العام، وللقطاع الخاص لا تقل عن 6 أشهر. كيفية التقديم للحصول على تمويل منصة سلفة: ادخل على رابط الموقع الالكتروني لمنصة سلفة.

ثم تقوم باختيار أيقونة تسجيل الدخول.

ثم عليك بان تقوم بتحديد المبلغ المراد الحصول عليه وكذلك تحدد عدد الاقساط التي يمكن سداد قرضك من خلالها بناء على دخل المواطن المستفيد.

تصل قيمة المبلغ الذي يرغب في الحصول عليه 5 آلاف ريال سعودي كحد أقصى

الضغط على أيقونة تقديم الطلب

اختيار أيقونة إرسال

ضرورة انتظار الموافقة على القرض وتحويل المبلغ لحسابك. عمر شويل - جدة من منصة سلفة الالكترونية وفي أقل من ربع ساعة اطلب 5000 ريال ويتم تحويلها لحسابك فورا - ثقفني

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