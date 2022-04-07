تفاصيل اصدار امر ملكي الدراسة عن بعد في رمضان 1443/2022 ودوام المدارس

تفاصيل اصدار امر ملكي الدراسة عن بعد في رمضان 2022 ظهرت بعض الأخبار خلال الفترة الأخيرة والتي تفيد باتخاذ قرار بأمر ملكي بتحويل الدراسة في السعودية لتكون عن بعد خلال شهر رمضان هذا العام 1443، وذلك بالتزامن مع اعلان وزارة التعليم السعودية مجموعة من القرارات الهامة المتعلقة بالدراسة خلال شهر رمضان وفي العام الدراسي الجاري لجميع المراحل الدراسية المختلفة في المملكة العربية السعودية، حيث اعرب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن رغبتهم في تحويل الدراسة خلال شهر رمضان لتكون عن بعد بدلا من الدراسة الحضورية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تفاصيل حقيقة إصدار أمر ملكي الدراسة عن بعد في رمضان في السعودية 1443.

حقيقة إصدار أمر ملكي الدراسة عن بعد في رمضان 1443

وبشكل رسمي فقد تم التصريح أنه لم يتم إصدار أي أمر ملكي بشأن استئناف الدراسة لتكون عن بعد خلال شهر رمضان هذا العام، حيث نجد أن وزارة التعليم السعودية مؤخرا قد اقرت نظام الدراسة حضوريا في المدارس لجميع المراحل الدراسية المختلفة في السعودية ما عدا بعض الفئات المستثناة، وقد اشارت وزارة التعليم من خلال مجموعة من القرارات التي أعلنت عنها بشأن تنظيم سير العملية التعليمية في شهر رمضان الى ضرورة الالتزام بالحضور في المدارس بجميع المراحل الدراسية على مدار شهر رمضان بدون تعطيل او تأجيل.

قرارات وزارة التعليم بشأن دوام المدارس في رمضان 2022/1443

وقد اصدرت وزارة التعليم السعودية مجموعة من القرارات الهامة التي توضح كيفية سير الدوام والعملية الدراسية في شهر رمضان هذا العام في المدارس، حيث اشارت الى القرارات التي تنظم سير الدراسة، والتي جاءت على النحو التالي.

الالتزام بالحضور بشكل منتظم على مدار شهر رمضان في المدارس بجميع المراحل الدراسية المختلفة.

قررت الوزارة عودة الوقوف في الطابور الصباحي بالإضافة إلى عودة الإذاعة الصباحية قبل التوجه إلى الصفوف الدراسية.

بالإضافة إلى قرار إلغاء المجموعات.

قررت وزارة التعليم ايضا إلغاء التباعد بين الطلاب وذلك خلال الفصل الدراسي الثالث في هذا العام الدراسي بشكل عام.

كما اشارت الى عودة الانشطة الاضافية والانشطة الرياضية التي كانت قد توقفت خلال الفترة الاخيرة.

دوام المدارس في رمضان 2022