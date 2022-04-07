مساعدة مالية وعاجلة من الديوان الملكي وموافقة فورية لمن يثبت إحتياجه للمساعدة

يلجأ الكثير من المواطنين المحتاجين الى مساعدة عاجلة من الديوان الملكي طلبا في مساعدة جلالة الملك سلمان حفظه الله او مساعدة ولى العهد محمد بن سلمان حفظه الله حيث يقدمان الكثير من المساعدات للمواطنين المحتاجين للمساعدة وكذلك للاسر الفقيرة، ومن خلال مقالي سوف نوضح كيفية طلب الحصول على المساعدة الملكية، فمع الظروف الحالية من غلاء تتزايد المراسلات وطلب الاعانات وطلب المساعدة من الديوان الملكي حيث يقدم الديوان الملكي العديد من المساعدات إلى المواطنين في المملكة ويقوم بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة وتعمل على رفع المستوى المعيشي لديهم،ولم يقتصر الديوان الملكي السعودي على تقديم الخدمات والدعم المالي فقط وإنما يقدم العديد من المساعدات الاجتماعية والاقتصادية إلى المواطنين الغير قادرين سواء بتقديم مساعدات مالية وعلاجية وغيرها، ويقوم الديوان الملكي بتقديمها للمواطنين الذين لا يمتلكون مسكنًا ملائمًا كما أنه يقوم بالإفراج عن المساجين وإسقاط أحكام من تراه مظلومًا وكذلك يقوم بتسديد القروض وتقديم المساعدات المالية للمستحقين بعد التأكد من أحقيته للمعونة.

كيفية تسجيل طلب مساعدة مالية عاجلة إلكترونياً:

ادخل على رابط الخاص بالديوان الملكي السعودي.

ثم تقوم بالدخول على الخدمات الإلكترونية

ثم عليك باختيار ايقونة “الخدمات المالية” ثم انتقل إلى الصفحة التالية.

ضرورة التأكد من كتابة كافة البيانات المطلوبة عند كتابة النومذج الخاص بطلب المساعدة.

الضغط على أيقونة إرسال.

طريقة اخرى لتقديم طلب مساعدة من الديوان الملكي :

ضرورة التأكد من كتابة الطلب وتوجيه إلى الديوان الملكي السعودي.

ثم تقوم بكتابة كافة البيانات الشخصية من الاسم ورقم الهاتف وتفاصيل العنوان.

يتم إرسال الطلبات من خلال وسائل الإرسال ومن أهمها البريد السعودي.

خطوات تقديم طلب مساعدة الديوان الملكي إلكترونيًا:

نظراً لتساؤل العديد من الفئات المستفيدين من الديوان الملكي نذكر لكافة متابعينا خطوات تقديم طلب مساعدة الديوان الملكي، وهذه الخطوات هي: