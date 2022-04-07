نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إسقاط المركبة أبشر والشروط المطلوبة لطلب الإسقاط في المرور السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من أفراد الشعب السعودي عن إسقاط المركبة أبشر، حيث أزاحت منصة أبشر الإلكترونية الستار عبر موقعها الرسمي عن خطوات إسقاط المركبة المهملة أو التالفة عبر منصة أبشر الإلكترونية، فيما يتصل بالسيارات والمركبات التي أصابها العطل أو التلف أو الإهمال، وذلك بدون الاضطرار إلى تسديد أي نوع من الغرامات المستحقة، كما يأتي هذا كأحد الخدمات الإلكترونية المتنوعة التي تقدمها منصة أبشر الإلكترونية على موقعها الرسمي سواء كان للمواطن والمقيم داخل الأراضي السعودية، والتي هي بالأساس بغرض تبسيط حياة المستفيد بتوفير وصوله إلى هذه الخدمات بشكل رقمي، لذلك نحن اليوم عبر هذا التقرير سوف نسلط الضوء حول خدمة إسقاط المركبة أبشر وما هي خطوات ذلك.

خدمة إسقاط المركبة عبر أبشر

أعلنت منصة أبشر عبر موقعها الرسمي عن حلول ميعاد إتاحة خدمة إسقاط المركبة التالفة وغير النافعة للاستخدام، وذلك بلا تحصيل أي غرامات إضافية، كما توجهت بالدعوة إلى كلا من المواطن والمقيم في أرجاء ومناطق المملكة إلى الانتفاع من المهلة التصحيحية المتوفرة، وذلك خلال فترة المهلة التي فتحتها بدءا من الأول من مارس لعام 2022، وتتواصل لمدة سنة واحدة.

كما نشرت منصة أبشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : “ قريبًا أبشر يخلصها خدمة إسقاط المركبات التالفة والمهملة”.

خطوات إسقاط المركبة أبشر

ومن أجل الحصول على خدمة إسقاط المركبة يرجى اتباع الخطوات التالية:

الدخول مباشرة إلى منصة أبشر أفراد .

. استعراض مراكز إسقاط المركبة الرسمية المتوفرة بالقرب.

التوجه للمركز الرسمي وبعدها يتم تسليم المركبة واللوحات.

إعطاء المركز رمز التحقق الذي تم بعثه على الجوال.

شروط إسقاط المركبة التالفة عبر أبشر

تبعا لتصريح موقع أبشر فإن شروط إسقاط المركبات التالفة والمهملة ، فيجب ألا يكون على المركبة أي مستحقات مالية من رسوم أو غرامات سابقة، في حال لم يكن هناك عفو صادر بهذا الأمر، كما ينبغي أن تكون رخصة سير السيارة سارية، ويجب أن يكون مالك السيارة على قيد الحياة، كما ينبغي ألا يكون على المركبة طلب إسقاط قيد الجريان، وذلك ينبغي على مالك منشأة بيع المركبات الساقطة فيما يعرف بالتشليح ومكابس الحديد التي توافق على التعهد بتسليم لوحات المركبة المسقطة للمرور خلال 5 أيام عمل تبدأ من يوم إتمام عملية المبايعة.