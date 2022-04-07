جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الرئيس اليمنى أصدر اليوم الخميس القرار رقم 8 لسنة 2022، بشأن إعفاء نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر من منصبه. وجاء نص القرار: "بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي واليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/ 11/ 2011، مخرجات الحوار الوطنى الشامل، وعلى القرار الجمهوري رقم 48 لعام 2016، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، قرر إعفاء نائب رئيس الجمهورية على محسن الأحمر من منصبه".. "مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الرئيس اليمنى يعفى نائبه من منصبه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.