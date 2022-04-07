نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب زبادي اعملي الثومية مثل المطاعم بالمنزل في دقائق وقدميها بجوار المشاوي على سفرتك الرمضانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الثومية من انواع السلطات المحببه الينا جميعا ، كما ان اكثر بلد تشتهر بعمل الثومية هي سوريا لذا تسمي بالثومية السوري ونظرا لانها من ابتكارتها وهذا يرجع لان الثومية لا تؤكل الا بجانب الشاورما السوري لذا تتعدد طرق عمل الثومية السوري الي انواع ثومية بزبادي والنشا والمايونيز والبطاطس، فيدخل بها كمكون اساسي هو الثوم وهنا سوف نقدم طرق لعمل الثومية بطرق مختلفه وبمكونات اقتصادية معروفة ومتوفرة لديك

طريقة عمل الثومية مثل المطاعم في دقائق

الثومية بالزبادي

مكونات عمل الثومية بالزبادي:

٤ فصوص من الثوم .

٤ ملاعق من زيت الزيتون او زيت النباتي

كوب من الزبادي

ملعقتين من النشا

رشة ملح

عصير ليمونة

ربع كوب من الماء

طريقة تحضير الثومية بالزبادي:

اولا قومي بتحضير النشا عن طريق وضعه في وعاء وعليه الماء مع التقليب ثم قومي بوضعه على النار مع استمرار التقليب حتى يثقل القوام قليلا ويصبح ناعم جدا ثم ارفعيه عن النار وانتظري حتى يبرد

ثم قومي بخفق كلا من الثوم والزيت والليمون والزبادي مع اضافة بعض الملح في الخلاط الكهربي حتى يتجانس الخليط ومن ثم قومي بااضافة خليط النشا السابق عمله ومع استمرار الخلط حتى يتجانس الخليط ويصبح كريمي القوام وناعم كشكل الثومية المعتاد يمكنك الاحتفاظ به في برطمان زجاجي في الثلاجة قبل التقديم بساعة

الثومية بالنشا

مكونات :

ملعقتان من النشا

كوب ماء

زيت

فصين من الثوم مهروس

عصرة ليمونة

رشة ملح

طريقة التحضير :

قومي بااضافة النشا بالتدريج الي ماء المغلي مع التقليب المستمر حتى لا تتكتل النشا ، حتى يصبح الصبح القوام كريمي وشفاف او قوام النشا المعتاد ثم يترك الخليط حتى يبرد

ثم قومي بوضع النشا المخلوط في وعاء الخفق مع الليمون والثوم مع الاستمرار بالخفق يدويا او كهربيا بالخلاط ثم قومي بسكب الزيت تدريجيا على الخليط مع الخلط المستمر حتى ينتج قوام النشا المطلوب

الثومية بالمايونيز

المكونات :

ملعقة من المايونيز كبيره

ستة من فصوص الثوم المفروم

عصرة من الليمون

نصف كوب لبن بارد

كوب من الزيت

طريقة التحضير :

قومي بخفق كلا من اللبن والثوم والليمون والمايونيز حتى يتجانس القوام ومن ثم قومي بااضافة الزيت بالتدريج حتى يصبح القوام كريمي مثل قوام الثومية المعتاد ثم تكون جاهزة للاستخدام .