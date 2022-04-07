بوتين يطلع رئيس وزراء المجر على سير المفاوضات مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأصدر الكرملين بيانا نقله موقع "روسيا اليوم" أكد فيه أن الطرفين تباحثا حول عدد من الجوانب الهامة من العلاقات الروسية - المجرية التى تواصل فى تطورها.

وأضاف البيان أن بوتين أطلع رئيس الحكومة المجرية على الأوضاع فى المفاوضات بين الوفدين الروسى والأوكرانى وأبدى تقييمًا مبدئيًا للاستفزاز الأوكرانى فى مدينة بوتشا"، مشيرًا إلى أن بوتين وأوربان اتفقا على مواصلة الاتصالات بينهما.

وفى سياق منفصل، كان أعلن الناطق باسم الكرملين دميترى بيسكوف، أنه لا يستبعد احتمال قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول الغربية، إذا استمرت فى ممارسة طرد الدبلوماسيين الروس.