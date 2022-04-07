اطلب قرض الزواج 60 ألف ريال من بنك التسليف والإدخار السعودي الشروط وطريقة التقديم

يقدم بنك التسليف والإدخار بالمملكة قرض الزواج ويقدم هذا القرض بشروط سوف نوضحها بالمقال وكيفية الحصول على القرض من خلال التقديم على القرض رابط التقديم الموجود بداخل المقال، وتعد هذه الخدمة واحدة من العديد من الخدمات المميزة التي يقدمها بنك التسليف والادخار في المملكة العربية السعودية تشجيعا على الصلاح والخير، ويستفاد منها الشباب الطامح الى اكمال فرحة العمر بدون ديون ومشاكل، ويقدم بنك التسليف القرض بغرض تسيير وتسهيل الأمور المادية للمواطنين وضمان العيش الكريم، وهذا بمشاركة مع وزارة التنمية البشرية، ويساعد بنك التسليف الشباب على إكمال نصف دينهم بتقديم قرض زواج يكفي لتغطية المصاريف والمستلزمات الذين هم بحاجة لها وتعمل على ادخال الفرح لقلوب الشباب.

شروط الحصول على قرض الزواج من بنك التسليف:

أكد بنك التسليف من خلال موقعه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر “تويتر” عن الشروط التي يجب توافرها للحصول على قرض الزواج، ونوضح هذه الشروط من خلال هذا المقال في نقاط ميسرة، ونذكر أن قيمة التمويل تصل إلى 60 ألف ريال سعودي، ويتميز تمويل بنك التسليف بالعديد من المميزات التي يمكننا التعرف عليها من خلال موقعنا ثقفني بعد التعرف على شروط الاستحقاق، وهذه الشروط هي:

أن تكون الشريكة ذات جنسية سعودية لا غير.

يجب أن يكون عمر المتقدم بحد أقصى 70 سنة وعمر الضامن 55 سنة.

ومن المعروف أن الأرامل من الفئات المستثناه

من أهم الشروط أن يكون الشخص المتقدم للحصول على القرض لم يسبق له الزواج أي تكون أول مرة.

أن يكون الدخل الشهري للشخص المتقدم بحد أقصى 12500 ريال سعودي ولا يتجاوز ذلك.

يشترط للحصول على قرض الزواج يجب أن يكون عقد الزواج جديدا وليس أكثر من عامين.

كيفية الحصول على قرض الزواج من بنك التسليف: