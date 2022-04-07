نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكنافه النابلسية بالقشطة بطريقة مطاطية وبطعم ومذاق ألذ من محلات الحلويات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكنافة من الحلويات الشرقية المميزة فى شهر رمضان، لما لها من طابع ومذاق خاص فى هذا الشهر الكريم، وتتميز الكنافة بحشواتها المختلفة والمتعددة، وتشتهر الكنافة النابلسية فى المحلات بسبب طعمها الذى لا يقاوم، فهى يحبونها الصغار والكبار لما لها من جبن بداخلها يضيف إليها الطعم والمذاق الخاص، كما أن رائحتها مميزة تجعلك أكثر إعجاباً بها، وسوف نقوم بعمل طريقه الكنافة النابلسية بطريقة سهلة وبسيطة.

طريقة عمل الكنافة النابلسية

يشتهر السوريين بعمل الكنافة بالقشطة النابلسية حتى أنها غزت كل الأسواق بسبب طعمها الفريد والمذاق الرائع، كما إنها سهله فى عملها فى المنزل دون أن نلجأ إلى الشراء من الخارج لتناولها، وبسبب قرب شهر رمضان نرغب فى القيام بعملها لأسرتنا لما لها من مذاق حلو ومختلف، كما أن الكنافة النابلسية تتميز بطعمها الطرى بسبب القشطة التى بداخلها سوف تكسبها الطعم الشهى اللذيذ.

خطوات تحضير الكنافة بالقشطة النابلسية

مكونات الكنافة

نصف كيلو من الكنافة.

كوب من السمن المذاب.

نصف كوب سكر.

مكونات شربات الكنافة

كوب من الماء.

كوب من السكرالباودر.

عصير نصف ليمونة.

مكونات القشطة النابلسية

كوب من اللبن كامل الدسم.

نصف كوب سكر باودر.

معلقة كبيرة نشا.

معلقه فانيليا.

جبن مثلثات كيرى.

معلقة صغيرة من كريم شانتيه.

تحضير الكنافه النابلسية

نحضر وعاء كبير ونقوم بتقطيع الكنافة ونضع عليها السمن المذاب حتى تتفتت، ثم نضع معلقة كبيرة من السكر.

تحضير شربات الكنافة

نحضر إناء ونضع بداخله الماء والسكر ونقلبهم جيداً حتى الحصول على العسل المتكرم، ثم نضع الليمون ونقلب.

يرفع الشربات من على النار ويترك ليبرد.

تحضير القشطة النابلسية

نرفع الحليب والسمن على النار حتى يذوب السمن، ثم نضع الجبن والسكر ونقلب جيداً.

نذوب النشا فى قليل من الماء حتى يذوب النشا تماماً، ثم نضعها فوق الحليب والسمن ونقلب حتى الحصول على قوام كريمي ناعم، ونضع الفانيليا من فوقه.

تحضير الكنافه بالقشطة النابلسية