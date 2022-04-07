اشتري الالكترونيات ضمن عروض بنده بأقل الأسعار تشكيلة ممتازة من المنتجات panda offers

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تشكيلة متنوعة ومتميزة من التجهيزات المنزلية الهواتف الذكية والإلكترونيات تجدها ضمن عروض بنده هذا الأسبوع، يقدمها هايبر بنده لعملائه من مختلف العلامات التجارية، وتختلف استخدامات الأجهزة المعروضة ما بين العصارات، الخلاطات، الأفران الكهربية، وأواني الضغط الكهربية وأواني الطهي المختلفة، ومن بين الماركات المعروضة سينكور، كليك أون، مولينكس، تيفال، كينوود، دوتس، وفيليبس وغير ذلك من الشركات التي تجدونها ضمن هذا المقال، وتتميز هذه العروض بكونها مخصصة لأعضاء تطبيق بنده بلس بخصومات مميزة. عروض بنده احصل على عصارة سينكور لإعداد عصير الفواكه مقابل 149 ريال بدلاً من 269 ريال ووفر مبلغ مائة وعشرية ريال.

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