نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة التوقيع الإلكتروني وشروطها ومواصفاتها في المملكة العربية السعودية 1443 في المقال التالي
خدمة التوقيع الإلكتروني وشروطها ومواصفاتها في المملكة العربية السعودية 1443، يقدم التوقيع الإلكتروني الموجود في المملكة العربية السعودية، الكثير من المزايا في خدماته، وتقدمه أيضا العديد من دول العالم بهدف إتمام بعض الأمور الإلكترونية، وهي تتمثل بإجراءات بسيطة، تتعرف على الشخص عن طريق الأرقام والرموز الخاصة به.
ويتم استخدامها لتؤكد المعلومات التي تدون على المستندات، والوثائق، لكن له شروطًا وأحكامًا يجب أن نتعرف عليها، لتكتمل الفكرة في ذهننا، تابعونا.
الشروط التابعة لخدمة التوقيع الإلكتروني
من الضروري توافر الأحكام المتنوعة التي تنص عليها شروط خدمة التوقيع الإلكتروني في المملكة، وتتجلى شروطها كالآتي:
- يجب أن يصدر التوقيع من مزود خدمة التصديق بشهادة موثقة، بالإضافة إلى ترخيص تابع من الهيئة.
- وبالتأكيد يجب أن تكون الشهادة المستمدة سارية الصلاحية.
- وأن تتوافق البيانات التي تخص المُوقع، مع الشهادة بنسبة كبيرة.
- كما يشترط أن يتم الحفاظ على أمن البيانات المدونة في الهوية الخاصة للمُوقع.
- ويشترط أيضا أن يتم توفير الهيكل الفني والإداري، حتى لو الحد الأدنى منه.
- ومن الضروري أن تتوافر موارد تحقق إمكانية السيطرة على الإجراءات التابعة لعملية التوقيع.
- ويشترط أن يتواجد صحة الارتباط، سواء أكانت تقنية أو منطقية، باختلاف النظام ما بين نظام البيانات الإلكتروني، نظام التوقيع الإلكتروني.
- علاوة على ذلك يجب أن يخلو الارتباط من أي مساوئ فنية.
- لأن تلك المساوئ تؤثر بالسلب على صحة التوقيع والإرسال.
- ومن الشروط الواجبة أن يلتزم الموقع بكافة الأحكام والشروط الموجودة في إجراءات التوثيق.
مواصفات خدمة التوقيع الإلكتروني في السعودية
- تحتوي الشهادة على المعلومات والبيانات الشاملة، لأنها دليل في خدمات التصديق.
- ذكر البيانات والمعلومات الخاصة بالمتقدم.
- ولضمان الخصوصية والسرية التامة، يجب أن تطبق الأحكام الخاصة بحماية البيانات.
- كذلك ذكر الرقم التسلسلي، ونوعه والنطاق التابع للتوقيع الإلكتروني.
- التأكد من معرفة التوقيع وفترة صلاحيته.
- ومن أكثر الأشياء أهمية في مراعاتها هو النوع الخوارزمي التابع للتشفير ومفتاحه.
- لأنه قد يجعل التوقيع الإلكتروني غير صالح، في حال وجود أي خلل في الشروط أو المكونات الخاصة به.
- وفي حين تم إلغاء التوقيع الإلكتروني، سيُلغى تحديد بيانات الشخص وهويته.
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