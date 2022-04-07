نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان 1443 وشروط الحصول عليها والفئات المستحقة في المقال التالي
خطوات الاستعلام عن المكرمة الملكية لشهر رمضان تعد من بين أهم ما يتم البحث عنه بشكل كبير من قبل كافة المستفيدين بشكل مباشر من هذا النظام الداعم، وهناك بعض الأمور الواجب إتباعها أثناء الاستعلام عن الموعد للصرف لتلك المكرمة وهو ما سنتطرق له بالذكر فيما يلي من تلك الفقرات القادمة، وتعتبر تلك المكرمة واحدة من بين أقوى وأهم السبل التي من خلالها من الممكن أن يتم دعم المواطن وبالأخص بقرب الحلول للشهر الكريم لتلبية الاحتياجات والمساعدة في الوفاء بالمتطلبات حيث تقدم مبلغاً مالياً للمستفيدين سواء لعوائل الأسر أو للأشخاص ممن لا يعولون الأسر ولا يملكون الدخل الثابت.
خطوات الاستعلام عن المكرمة الملكية لشهر رمضان
الاستعلام عن المكرمة الملكية لشهر رمضان يتم من خلال الإتباع لخطوات بسيطة نتحدث عنها بالتفصيل من خلال ما يلي:
- الخطوة الأولى تكون من خلال الدخول الفوري للمنصة الرسمية والإلكترونية الخاصة بالموارد البشرية.
- لا بد من القيام بخطوة تسجيل دخول المواطن وعمل حساب خاص له على الموقع.
- لا بد من الإدخال للبيان الخاص بالاسم، وكلمة المرور.
- النقر الفوري على مربع خدمة إلكترونية.
- النقر على خيار مكرمة رمضان.
- لا بد من الإضافة لمختلف المعلومات المطلوبة.
- النقر الفوري على مربع الاستعلام.
أهم الاشتراطات للحصول على المكرمة
تلك المكرمة والمقرر الصرف لها خلال تلك الفترة الراهنة وهي الخاصة بالشهر الكريم وتحديداً بعد الصرف للقيمة المالية الممنوحة للمستفيدين من المعاشات للتضامن لابد من أن تكون هناك بعض الاشتراطات والضوابط الهامة التي لابد وأن تكون منطبقة تماماً على كل الراغبين في الحصول على تلك المنحة المالية والتي تصل قيمتها لألف ريال سعودي وللأفراد تكون القيمة المستحقة لهم مبلغ خمسمائة ريال سعودي.
- الجنسية السعودية شرط للحصول على تلك المكرمة.
- الإقامة الكاملة تكون بالمملكة السعودية.
- لا يكون الشخص ممتلك لأي ملفات لسجلات تجارية.
- الشخص لا يكون ممتلك لأي أبنية أو عقارات.
- عدم امتلاك أي سجلات تجارية.
- لا يكون الشخص ممتلك لدخل ثابت يزيد على الثلاثة آلاف ريال سعودي ، ويمكن تقديم الطلب بكل سهولة من خلال منصة الموارد البشرية.
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