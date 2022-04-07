الجيش اللبنانى: ضبط متهمين بتهريب أسلحة وذخائر لصالح مجموعات إرهابية

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش اللبنانى أن دورية من مديرية المخابرات فى مدينة صيدا (جنوبى العاصمة بيروت) ألقت القبض على فلسطينى لقيامه بتهريب أسلحة حربية وذخائر إلى داخل مخيم عين الحلوة لصالح مجموعات إرهابية.





وأضاف الجيش اللبنانى أن دورية من المخابرات داهمت منزلا فى بلدة رومين - النبطية وألقت القبض على ثلاثة مواطنين لبنانيين لقيامهم بالاتجار بالأسلحة، وضبطت داخل المنزل أسلحة حربية وكمية كبيرة من الذخائر المختلفة وأعتدة عسكرية.

وأكد أن المضبوطات تم تسليمها ومباشرة التحقيق مع المتهمين بإشراف القضاء المختص.

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء اللبنانى على السير قدمًا فى عقود إنشاء وتمويل وتشغيل محطات كهرباء جديدة لتوفير كهرباء إضافية للمواطنين بأسرع وقت ممكن باعتباره ضرورة وطنية.

وقال وزير الطاقة والمياه اللبنانى وليد فياض إن مجلس الوزراء وافق على خطة الكهرباء فى جلسة سابقة، وطلب الإسراع فى موضوع المنافسة والمناقصة لاستدراج عروض لبناء محطات وتحويلها وتشغيلها.

وأضاف أن وزارة الطاقة حصلت، الأربعاء، على الموافقة التى تسمح بالمنافسة بين المصنعين الكبار لتكنولوجيا إنتاج الطاقة المعتمدة فى لبنان لإنشاء محطتين فى دير عمار والزهرانى بأسرع وقت ممكن.

وأكد فياض أن العمل سيكون عبر إنشاء وتمويل وتشغيل المحطة على فترة طويلة بصيغة تؤمن التمويل، والسداد ضمن مسار زمنى طويل مع فترة سماح وفوائد متدنية جدًا على الدين تتراوح بين 1 و2 ونصف بالمائة وستخضع لمنافسة، موضحًا أنه سيتم عرض تطور العمل فى هذا الإطار على مجلس الوزراء.

وأوضح أن الأزمة الحالية أكبر من مجرد أزمة إنتاج، فهى أزمة فى توفير الوقود، مشددًا على ضرورة تأمين وقود إضافى لزيادة ساعات التغذية، مشيرًا إلى أن قرار مجلس الوزراء اليوم يسمح بفتح مباحثات مع المصنعين الدوليين المعترف بهم عالميًا للحصول على أفضل تكنولوجيا لمشروع إنشاء محطات توليد جديدة واستيراد التوربينات والمحطة.