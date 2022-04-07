أرخص عروض تقسيط سيارة كيا..بدون دفعه أولي بدون مصاريف إدارية عروض تقسيط سيارة كيا 2022 بمواصفات ومميزات عالية

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بدون دفعه أولي بدون مصاريف إدارية عروض تقسيط سيارة كيا 2022 بمواصفات ومميزات عالية، يوجد العديد من الشركات الموجودة في السعودية الخاصة بتقسيط وتمويل أنواع سيارات كيا 2022، والتي من الممكن أن تحصل عليها بكل بساطة دون أن تحتاج لدفع ثمن السيارة كاش، وعن طريق عدة أنظمة متنوعة للتقسيط التي تتم على مدار خمس سنوات، ويتم القيام بتحديد قيمة المقدم الخاص بالسيارة وكذلك الدفعة الأخيرة التي تمكنك من امتلاك السيارة، وعلى أن تكون قيمة الأقساط الشهرية يتم احتسابها بعد القيام بإضافة القيمة الضريبية للسيارة، ونحن سوف نستعرض عليكم اليوم على أهم عروض وأنظمة التقسيط المتنوعة التي يتم تقديمها للسيارة بالموديلات المختلفة. عروض تقسيط سيارة كيا 2022 تتمكن من تقسيط سيارة كيا بيجاس 2022 بقسط شهري يبلغ نحو 919 ريال سعودي، ويتم سداد القيمة على خمس سنوات.

أنا السيارة الأخرى التي تشمل العرض هي سيارة كي إس 2022 والتي تبدأ بقسك شهري يبلغ نحو 1749 ريال سعودي.

يقوم العميل بدفع الأقساط على مدار خمس سنوات دون أن يطلب منك سداد دفعة أولى، كما أن الشركة تقوم بسداد القسط الأول عنك.

أما بالنسبة لعروض تقسيط سيارة كيا ريو المقدمة من شركة عبد اللطيف جميل يبدأ بها الأقساط الشهرية بمبلغ 1206 ريال سعودي ويقوم العميل بسداد الأقساط لمدة خمس سنوات.

سيارة كيا 2022 سيراتو التي يتمكن العميل من تقسيطها بمبلغ يقدر بحوالي 1383 ريال سعودي.

حيث أن الأقساط تصل نحو 60 شهر.

لا يتطلب منك دفع دفعة أولى ولا تحتاج لسداد أول قسط شهري.

على أن تبدأ الأقساط الشهرية بحوالي 1481 ريال سعودي، ويتم سداد هذه الأقساط علة مدار خمس سنوات متصلة.

أخر سيارة في عرض التقسيط سيارة كيا سونيت التي يقوم العميل بسداد قسط شهري بقيمة تبلغ نحو 1315 ريال سعودي.

أما الأقساط قد تصل مدتها حتى 60 شهر ولا يقوم العميل بدفع أي مصروفات إدارية من أجل الحصول على عروض التمويل كما أنها لا تحتاج لدفع دفعة أولى حتى يتم البدء بالتقسيط. مواصفات ومميزات سيارة كيا 2022 اهتمت شركة كيا بأن تحدث من إصدارتها الجديدة وتتمتع بالعديد من المزايا والمواصفات.

السيارة مزودة بشاشة ترفيهية موجودة بالأمام تكون بمقاس يبلغ حوالي 12.3 بوصة.

ويوجد بها أنظمة خاصة بالتحكم في المقاعد بتقنية الكهرباء. عمر شويل - جدة أرخص عروض تقسيط سيارة كيا..بدون دفعه أولي بدون مصاريف إدارية عروض تقسيط سيارة كيا 2022 بمواصفات ومميزات عالية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرخص عروض تقسيط سيارة كيا..بدون دفعه أولي بدون مصاريف إدارية عروض تقسيط سيارة كيا 2022 بمواصفات ومميزات عالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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