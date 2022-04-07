نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم باقي على نهاية الترم الثالث 2022 العد التنازلي وفقًا للتقويم الدراسي بعد التحديث في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم باقي على نهاية الترم الثالث من أكثر الاسئلة التي يبحث عنها الكثيرين من الطلاب حول المملكة العربية السعودية، حيث تسعى وزارة التعليم لتوفير جميع الأخبار المتعلقة بسير العملية التعليمية دون توفف أو انقطاع في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، ومن ضمن أخر قرارات الوزارة عودة الدراسة حضوري لجميع الطلاب من الابتدائي وحتى المرحلة الثانوية، لذا سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص تلك الأمر.

كم باقي على نهاية الترم الثالث 1443

حددت وزارة التعليم السعودي نهاية الترم الثالث والتي ستكون يوم 30 يونيو الموافق 1 ذو الحجة لعام 1443 مُنذ بداية العام الحالي، حيث وضعت الوزارة التقويم الدراسي بعد التحديث لكي يشمل الثلاث فصول دراسية بدلاً من فصلين، إلى جانب توفير الكثير من الإجازات المطولة والإجازات الرسمية المختلفة لكي تُبعد الرتابه والملل عن الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، فالمتبقي على نهاية الترم 83 يوم بالتقريب.

هل الاختبارات النهائية حضوري أم عن بُعد

أن الاختبارات النهائية للفصل الثالث على حسب أخر قرارات وزارة التعليم فأنها حضوري لكافة الطلاب، إلى جانب كشف العديد من القرارت والتي تضمنت إلغاء نظام المجموعات خلال شهر رمضان وإلغاء الطابور الصباحي وأيضًا إلغاء الفسحة وإلغاء التباعد بين الطلاب سواء أثناء الدراسة في الفصول أو أثناء تأدية الصلاة أيضًا.

مدة الإجازة الصيفية للطلاب

أن الإجازة الصيفية ستبدأ يوم 30 يونيو بعد الإنتهاء من دراسة المقررات الدراسية الخاصة بهذا العام الدراسي 1443، ولكن وزارة التعليم لم تُحدد أي أمر يتعلق بالدراسة خلال العام المقبل ولا يعرف أي شخص حتى وقتنا هذا موعد بداية دراسة 1444 فبالتالي لا يُمكننا تحديد مدة الإجازة الصيفية حتى وقتنا هذا ولكن في حال إعلان وزارة التعليم عن أي أمر يتعلق بالدراسة العام القادم سوف نوفيكم بالخبر مباشرةً.

بداية الدراسة 1444

لم تُعلن وزارة التعليم السعودي عن الوقت المُحدد لبدء دراسة العام الجديد حتى وقتنا هذا، ولكن من المفترض الإعلان عن ذلك الأمر في القريب العاجل نظرًا لاقتراب نهاية العام الدراسي الجاري في المملكة العربية السعودية وفقًا لتحديد التواريخ الخاصة بالدوام.