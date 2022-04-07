نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة تحويل الدراسة عن بعد في رمضان 2022 وموعد بداية العام الدراسي الجديد 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حقيقة تحويل الدراسة عن بعد في رمضان من أكثر الأسئلة التي يبحث عنها كافة الطلاب حول المملكة وأيضًا أولياء الأمور، فوزارة التعليم أعلنت مؤخرًا عن مجموعة من القرارات التي تخص الدراسة في رمضان لكافة المراحل التعليمية من الابتدائي وحتى المرحلة الثانوية، فتعمل الوزارة على توفير جميع الوسائل التي تتضمن سير العملية التعليمية لكي يُنهي المقررات الدراسية لهذا العام الدراسي الجاري 1443.

حقيقة تحويل الدراسة عن بعد في رمضان

يتساءل الكثيرين حول المملكة عن حقيقة تحويل الدراسة عن بعد في رمضان ولكن ما هي ألا شائعات وليس لها أساس من الصحة، لأن وزارة التعليم السعودي أعلنت عن استمرارية الدراسة الحضوري في شهر رمضان لكي ينهون دراسة المقررات الدراسية للفصل الثالث الدراسي لهذا العام فهو الفصل الأخير وبعدها يحصلون على الإجازة الصيفية التي ينتظرها جميع الطلاب بفارغ الصبر.

اجازة رمضان للطلاب

أن الإجازة الخاصة بالطلاب في شهر رمضان ستكون يوم 24 رمضان الموافق 25 أبريل لعام 2022، حيث تعمل وزارة التعليم لتوفير الإجازات سواء رسمية أو مطولة لكي لا يشعر الطلاب بالرتابة والملل خلال الأيام الدراسية خلال الثلاث فصول التي اعتمدتها في بداية العام الجاري، كما أصدرت الكثير من القرارت الخاصة بالشأن التعليمي لهذا العام 1443.

فالوزارة أيضًا ضمنت هذا الفصل إجازتين مطولتين إلى جانب إجازة عيد الفطر التي ستستمر لمدة 13 يوم لكي يستمتعون بالعيد مع ذويهم، وبعد ذلك سيستمرون في دراسة المقررات الدراسية الخاصه بهذا الترم حتى ينتهي في يونيو القادم وبذلك يكون مضى الطلاب دراسة ثلاث فصول بدلاً من فصلين على عكس السنوات القادمة.

موعد بداية الدراسة 1444

أن الموعد المُقرر للعام المقبل لم يُحدد حتى وقتنا هذا من قبل وزارة التعليم السعودي، وقبلها سيحصل الطلاب على الإجازة الصيفية الغير مُحدد مدتها حتى الآن وفي حال إعلانها سوف نوفيكم بالخبر مباشرةً، ولكن الوزارة تعمل على بذل قصارى جهدها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لتفشي الجائحة ولكن توفر جميع الوسائل لكي تستكمل المقررات الدراسية لهذا العام الدراسي 1443 الذي تضمن الثلاث فصول دراسية بدلاً من فصلين.