روسيا تكشف عن مخطط أوكرانى لـ استفزاز موسكو

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أضاف كوناشينكوف أن لديه معلومات مؤكدة فى مدينة بيرفومايسكى الواقعة فى ضواحى خاركوف، تفيد باستعداد أجهزة الأمن فى أوكرانيا لاستفزاز كبير باستخدام مواد سامة. وأوضح المتحدث باسم الدفاع الروسية عناصر أجهزة الأمن الأوكرانيلغموا مستودعًا يحتوي على 120 طنا من الكلور على أراضي مجمع "خيمبروم" وأشار إلى أنه: "تم التخطيط لتفجير هذا المستودع من أجل اتهام روسيا بالتسبب في كارثة كيميائية ومقتل سكان محليين".

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