ارتفاع أسعار السلع فى ألمانيا 20% ونقص شديد فى الزيت والدقيق (فيديو)

جدة - نرمين السيد -

وأشار إلى أن الحكومة الألمانية حددت لكل مواطن زجاجة زيت واحدة وكيس دقيق واحد، وغير مسموح له بالحصول على أكثر من ذلك.

وأوضح مراسل أكستر نيوز فى العاصمة الألمانية برلين، أن هناك نقص كبير فى الدقيق والحبوب لأول مرة فى تاريخ ألمانيا.