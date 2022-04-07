نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم السعودية تعلن عن طريقة التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج لا تجعلها تفوتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت منصة مدرستي على القيام بالإعلان عن الموسم الثاني لمسابقة مدرستي تبرمج التي حازت على الكثير من الأقبال من قبل الطلاب والمعلمين داخل الإدارات التعليمية بالمملكة العربية السعودية، وسنقوم اليوم بتسليط الضوء على أهمية هذه المسابقة، بالإضافة إلى طريقة التسجيل فيها لكي تنضم إلى شباب المستقبل القادرين على رفع راية العلم الحديث داخل المملكة.

مسابقة مدرستي تبرمج

هي مسابقة حرصت وزارة التعليم السعودية على القيام بالإعلان عنها ودمجها داخل منصة مدرستي، وهذا لكي يتمكن الطلاب من مختلف أنحاء المملكة من العمل على الاشتراك فيها حتى يتم نشر الثقافة البرمجية المستقبلية في نفوس جميع الطلاب والطالبات بالمملكة، وتعرف الآن على الأهداف الخاصة بالمسابقة.

أهداف مسابقة مدرستي تبرمج

تهدف مسابقة مدرستي تبرمج 2 على الإبداع الفكري والثقافي لدى جميع الطلاب والطالبات المشتركين داخل هذه المسابقة، وإليك أهدافها:

تشجيع الابتكار والتعرف على البرمجيات.

تنمية المهارات المتجددة خلال القرن الحالي.

كما تساهم هذه المسابقة على القيام بتهيئة جميع الطلاب إلى سوق العمل.

مسابقة #مدرستي_تبرمج تعزز ثقافة البرمجيات الحاسوبية، عن طريق توظيفها بالطريقة الصحيحة، وتنمية المهارات العليا لدى كل من الطلاب والطالبات، والمعلمين والمعلمات المشاركين.

#رمضان المبارك

@MOE_RYH_5 #همتنا_عالية pic.twitter.com/IMg917kM7T — تعليم الدرعية (@MOE_RYH_05) مسابقة #مدرستي_تبرمج تعزز ثقافة البرمجيات الحاسوبية، عن طريق توظيفها بالطريقة الصحيحة، وتنمية المهارات العليا لدى كل من الطلاب والطالبات، والمعلمين والمعلمات المشاركين.

#رمضان المبارك

@MOE_RYH_5 #همتنا_عالية pic.twitter.com/IMg917kM7T — تعليم الدرعية (@MOE_RYH_05) April 6, 2022

مساهمة مسابقة مدرستي تبرمج

تساهم المسابقة في العمل على تحقيق جميع الأهداف الخاصة برؤية المملكة 2030م، وهذا من أجل التماشي مع التحول الرقمي الذي شاهده المجتمع السعودي خلال آخر سنوات منذ تولي الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم، بل وتجعل المجتمع السعودي واعي وقادر على مواكبة المعرفة والتقدم خلال هذا القرن الحالي.

خطوات التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج

يجب أن تعلم أنه لا يجب أن تقوم بجعل فرصة التسجيل داخل المسابقة تفوتك، وهذا لأن الوزارة تسعى من أجل اكتشاف العديد من المواهب الرقمية لجميع القائمين على العملية التعليمية من مدرسين وطلاب، وإليك الآن طريقة التسجيل: