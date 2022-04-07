الإيسيسكو تشارك بمنتدى الفضاء العالمى.. وتبحث التعاون مع مؤسسات دولية

وأفاد بيان للإيسيسكو اليوم الأربعاء، بأن مشاركة الإيسيسكو بهذا المحفل الدولى تأتى فى إطار رؤية المنظمة واستراتيجية عملها الجديدة، التى تتبنى نهج المشاركة مع دولها الأعضاء فى تعزيز الاستثمار فى علوم الفضاء وتطبيقاتها، لاستشراف تحديات المستقبل مواكبة التطورات العلمية فى العالم من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلم.
وخلال المشاركة فى أعمال المنتدى بحث وفد الإيسيسكو، فى سلسلة اجتماعات، سبل وآليات التعاون فى مجال التكنولوجيا الحديثة وعلوم الفضاء بين المنظمة وعدد من المؤسسات المرموقة العاملة فى مجال الفضاء المشاركة فى الندوة، وفى مقدمتها الاتحاد الدولى للملاحة الفضائية، وجامعة الفضاء الدولية بفرنسا، وجامعة كولورادو سبرينجز الأمريكية، وشركة نوفا للفضاء، ومجموعة من المنظمات، والمؤسسات، والمراكز البحثية الدولية الرائدة فى مجال علوم الفضاء. كما عقد الوفد اجتماعا مع عمدة مدينة كولورادو سبرينجز، وعدد من الرؤساء التنفيذيين ورواد الفضاء.
وأشار البيان إلى أن وفد الإيسيسكو أكد خلال الاجتماعات على عمل المنظمة على إشراك الشباب وتكثيف الجهود الدولية لإذكاء الوعى بأهمية علوم الفضاء والفرص التى تتيحها للمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات الدولية والدورات التدريبية.
وأوضح البيان أن المسؤولين فى المؤسسات، التى اجتمع معها وفد الإيسيسكو، أشادو بالدور الذى تقوم به المنظمة لتعزيز فهم واستخدام تطبيقات علوم الفضاء فى دول العالم الإسلامى، مؤكدين استعدادهم لتعزيز التعاون مع الإيسيسكو من خلال تطوير عدد من برامج والمشاريع، التى تهم الشباب والنساء فى مجال العلوم، بالإضافة إلى مشاركتهم فى نشاطات الإيسيسكو القادمة.
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