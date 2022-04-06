تمويل سلفة طارئة خلال 24 ساعة بدون تحويل راتب ورابط التقديم

تمويل شخصي سريع مقدم من منصة سلفة الإلكترونية، حيث يقدم تمويل صغير يلبي جميع احتياجاتهم الضرورية لجميع الموظفين في القطاع العام والخاص داخل المملكة العربية السعودية، ويتميز منصة سلفة انه لا يحتاج إلي تحويل الراتب وتعتبر واحدة من اهم المنصات التمويلية مما ينتج عن هذا إقبال كبير جدا من عملائها، ويقدم تمويل يبدأ من 1000 ريال حتي 5000 ريال سعودي بفترة سداد طويلة ويتم الحصول علي التمويل في غضون 24 ساعة فقط مع مراعاة أن يكون التمويل متطابق مع الشريعة الإسلامية، لذلك نقدم لكم تمويل فوري بدون تحويل راتب من منصة سلفة.

شروط الحصول علي تمويل بدون تحويل راتب من سلفة

تمويل سريع يصل إلي 5000 ريال سعودي ولا يحتاج إلي تحويل الراتب، حيث يستخدم تمويل سلفة علي الكثير من الاحتياجات منها سداد الديون أو إصلاح المنزل أو دفع تكاليف تعليم وغيرها من الأغراض، حيث يستطيع العميل التقديم علي التمويل عبر الرابط الإلكتروني دون الحاجة لزيارة المقر الخاص بمنصة سلفة، حتي يحصل علي الموافقة الفورية يجب توافر الشروط المطلوبة من البنك وهي:

يشترط أن يكون المتقدمة أو المتقدم حامل الجنسية السعودية فقط. يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عام حتي 60 عام ولا يزيد. فترة العمل بالقطاع الحكومي لا تقل مدة خدمتهم عن ثلاثة اشهر. وفترة العمل بالقطاع الخاص لا يقل مدة خدمتهم عن ستة اشهر. لا يقل الراتب الشهري للمتقدم بطلب التمويل عن 4000 ريال سعودي.

رابط التقديم علي تمويل شخصي سريع من منصة سلفة

يمكن لأي مواطن سعودي الحصول علي تمويل فوري من منصة سلفة في أي وقت وأي مكان بالمملكة العربية السعودية، وهذا يستخدم التمويل في حالة طارئة يتعرض لها المواطن ويمكن التقديم علي الموقع الإلكتروني والحصول عليه فوري من منصة سلفة