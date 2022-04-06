نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط مسابقة كرتون نتورك إليوت من كوكب الأرض وحل سؤال نانا زنانة | مسابقة رمضان لربح iPhone 13 Mini في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط مسابقة كرتون نتورك إليوت من كوكب الأرض تعتبر قناة كرتون نتورك للأطفال واحدة من اهم القنوات الشهيرة التي تحقق نسب ومعدلات كبيرة، وقد قامت القناة بالاعلان عن طرح مسابقة جديدة وهي مسابقة كرتون نتورك إليوت من كوكب الأرض، والتي تم اعداداها ضمن برنامج من أفضل البرامج التي يهتم بها الاطفال والتي يتم عرضها من خلال القناة، وهي عبارة عن مسابقة تتضمن مجموعة من الأسئلة التي يتم عرضها من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالقناة، حيث تحرص القناة على تقديم جائزة للفائز الذي يقوم الاجابة عن الاسئلة بشكل صحيح، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كافة التفاصيل الخاصة مسابقة كرتون نتورك إليوت من كوكب الأرض.

مسابقة كرتون نتورك إليوت من كوكب الأرض

تعتبر قناة كرتون نتورك قناة مجانية تابعة لـ Cartoon Network International واحدة من القنوات الشهيرة التي تقدم محتوى مميز خالص بالأطفال، والتي تستهدف للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين أربعة سنوات وحتى خمسة عشر عام، والتي تقدم العديد من برامج الأطفال والرسوم المتحركة على مدار اليوم بدون انقطاع، وقد اشارت القناة خلال الأيام الأخيرة بالإعلان عن إطلاق مسابقة جديدة وهي مسابقة كرتون نتورك إليوت من كوكب الأرض تعرف على ضبط إشارة تردد قنوات الأطفال Kids على النايل سات الجديد .. احدث قنوات الكرتون المفتوحة.

جائزة مسابقة إليوت من كوكب الأرض

حيث تتضمن هذه المسابقة تقديم جائزة مميزة وهي تقديم احد اشهر الأجهزة الذكية، حيث يحصل الفائز على جهاز nintendo switch، والذي يصل سعره الى حوالي 300 دولار، والذي يعد من افضل اجهزة العاب الفيديو في العالم، وهو من إصدار شركة نينتندو، ومعروف باسم NX يوفر عدد كبير من الخصائص، حيث يتم تقديم الجائزة للفائز الذي يقدم الإجابة علي الأسئلة بشكل صحيح.

تفاصيل مسابقة كرتون نتورك إليوت من كوكب الأرض

تعد مسابقة كرتون نتورك اليوت من كوكب الأرض من اهم المسابقات الشيقة والمثيرة والتي تهدف الى تحفيز الأطفال، ومن ابرز التفاصيل الخاصة بالجائزة على النحو التالي.

المسابقة تتضمن سؤال واحد من الضروري ان يجيب عنها انه المشترك الإجابة عنه بشكل صحيح.

يتم الدخول إلى موقع القناة الإلكتروني الخاص بالقناة عبر الإنترنت لوضع الإجابة الصحيحة.

يتم تعبئة وإدخال كافة معلومات المشترك في المسابقة بعد الإجابة على السؤال لفرصة الحصول على الجائزة.

يمكن ان يتم الاشتراك للأطفال من دول محددة وهم الإمارات، والمملكة العربية السعودية، ومصر.

حل سؤال نانا زنانة

وجاءت مسابقة رمضان (الأسبوع الأول) قم بمشاهدة حلقات “نانا زنانة” وأجب على سؤال المسابقة واحصل على فرصة لربح iPhone 13 Mini!

وكان سؤال الأسبوع الأول هو ماهي فاكهة نانا المفضلة؟ هو الفراولة

رابط الاشتراك في مسابقة كرتون نتورك إليوت من كوكب الأرض‌

يمكن الاشتراك في مسابقة كرتون نتورك إليوت من كوكب الأرض عبر موقع كرتون نتورك بالعربية على الإنترنت حيث يجيب الطفل على السؤال المطروح كل أسبوع والذى سيعرف الاجابه عنه من خلال متابعه القناة وحلقات الكرتون المطروح منه السؤال خلال الأسبوع ثم ادخال الاسم واستكمال باقي بينات ولي امر الطفل.