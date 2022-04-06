الكرملين: نُثمن الحوار بين بوتين وماكرون وقطع العلاقات مع الغرب ليس مستبعدا

وقال بيسكوف، فى حوار بثته اليوم الأربعاء قناة LCI، ردا على سؤال عما إذا كان هناك خطر قطع العلاقات الدبلوماسية بين موسكو من جانب وباريس وغيرها من الدول الغربية من جانب آخر: "نعم، هذا الخطر المحتمل قائم إذا استمرت عمليات ترحيل دبلوماسيينا، لأننا نواجه يوميا مثل هذه الخطوات العدائية".
وحذر المتحدث من أن ترحيل الدبلوماسيين يمثل إجراء يغلق نافذة العلاقات الدبلوماسية، مشددا على ضرورة إبقاء قنوات الاتصال الدبلوماسية مفتوحة، لاسيما فى الظروف الحالية.
وأعلنت دول الغرب، منذ بدء موسكو عمليتها العسكرية فى أوكرانيا فى 24 أكتوبر الماضى، نحو 300 دبلوماسى روسى شخصيات غير مرغوب فيها، ما يمثل حملة غير مسبوقة فى تاريخ العلاقات بين الطرفين.
وأكد بيسكوف أن موسكو تثمن الحوار المستمر بين الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والفرنسى إيمانويل ماكرون، بغية الإسهام فى إنجاح المفاوضات الجارية بين روسيا وأوكرانيا.
وقال: "تلعب فرنسا دورا خاصا، ونقدر عاليا جهود الرئيس ماكرون وحواره المستمر مع الرئيس بوتين ومساعيه الرامية إلى تسهيل التفاوض بين أوكرانيا وروسيا".
وأجرى ماكرون منذ بداية النزاع فى أوكرانيا سلسلة اتصالات هاتفية مع بوتين، فى مسعى لوضع حد للأعمال القتالية.
وأعرب المتحدث باسم الكرملين عن قناعته بأن الأسلحة التى تصدرها الدول الغربية إلى كييف لن تساعدها فى منع روسيا من تحقيق أهداف عمليتها العسكرية فى أوكرانيا، مقرا فى الوقت نفسه بأن تصدير هذه الأسلحة يلحق بالجانب الروسى "أضرارا مادية".
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